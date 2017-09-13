Başkan Çakır’dan maça davet

Cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçına yetiştirilmesi için ekiplerin yoğun bir mesaiyle çalıştığı stattaki son durumu sosyal medya üzerinden soran Ertem Şener’e, “İnşallah Ertem kardeşim. Yakinen takipçisiyim. Yarın ilgili birimler denetimini yapacak” şeklinde cevap veren Çakır, Şener’i maça davet etti.

Şener’in sosyal medya hesabından, “Sayın başkanım inşallah Malatya’mızın Bursaspor maçını yeni stadyumda izleyecek miyiz” sorusuna başkan Çakır şu cevabı verdi:

“İnşallah Ertem kardeşim. Yakinen takipçisiyim. Yarın ilgili birimler denetimini yapacak. E bilet uygulamasında bir takım sıkıntılar vardı, buda büyük oranda çözüldü. Ve doğu batı tribünlerimiz tamamlandı. Sen de formanı giyip gel, tribünde yerimizi alalım.”