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28 Kasım 2017 13:45

Başkan Çakır’dan Mevlid Kandili mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Mevlit Kandili’ni kutlayarak, "Peygamberimizin doğumu insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur” dedi.

Başkan Çakır’dan Mevlid Kandili mesajı

28 Kasım 2017 13:45


Başkan Çakır, mesajında “Mübarek gün ve gecelerin hayatımızda vazgeçilmez bir yeri ve vardır. Tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)’in doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. O, peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri bizzat yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir. O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in mutlu ve huzurlu bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın günümüzde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Mevlit Kandili onun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini, bu mübarek gün ve gecelerin Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, tüm İslam Aleminin Mevlid Kandilini kutlarım” ifadelerine yer verdi.




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