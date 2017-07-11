Başkan Çakır’dan Vali Kaban’a hoş geldin ziyareti

Ziyaretinden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür eden Vali Kaban, “Tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ile işbirliği içinde ilimizi tüm dinamikleriyle Büyükşehir’e yakışır daha da güzel bir şehir haline getirmek için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Çakır ise, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada Malatyalılara hep birlikte, en iyi şekilde, birlik ve koordinasyon içerisinde hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Vali Kaban’a görevinde başarılar diledi.