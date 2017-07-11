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11 Temmuz 2017 17:23

Başkan Çakır’dan Vali Kaban’a hoş geldin ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’da göreve başlayan yeni Vali Ali Kaban’a hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Başkan Çakır’dan Vali Kaban’a hoş geldin ziyareti

11 Temmuz 2017 17:23


Ziyaretinden dolayı Başkan Çakır’a teşekkür eden Vali Kaban, “Tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ile işbirliği içinde ilimizi tüm dinamikleriyle Büyükşehir’e yakışır daha da güzel bir şehir haline getirmek için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.


Belediye Başkanı Çakır ise, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada Malatyalılara hep birlikte, en iyi şekilde, birlik ve koordinasyon içerisinde hizmet sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Vali Kaban’a görevinde başarılar diledi.




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