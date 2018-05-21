Başkan Çınar, basın mensuplarını iftar yemeğinde ağırladı

Ramazan Ayı boyunca başta meydan iftarları olmak, üzere birçok etkinlik gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesi yazılı ve görsel medya çalışanlarına iftar verdi. Geniş bir katılım gözlendiği iftar daveti Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Yeşilyurt Belediyesi Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. İftar yemeğine televizyon, gazete, dergi, internet ve radyo kuruluşları temsilcileri ile cemiyet ve dernek başkanları katıldı. Sıcak bir atmosferde geçen iftar yemeğinde basın mensuplarıyla tek tek selamlaşarak sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinden sonra yaptığı konuşmada Ramazan Ayını huzur ve güven içerisinde idrak ettiklerini ifade etti. Basın mensuplarıyla her zaman birlikte hareket ettiklerini dile getiren ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Düşüncelerine ve görüşlerine her zaman saygı duyduğumuz kıymetli basın mensuplarımızı Yeşilyurt’ta ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bizler kentimiz ve ilçemize en güzel hizmetleri sunabilmek adına mücadele ederken basın emekçileri de aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ülkemizde ve kentimizdeki bütün siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif gelişmeleri yakından takip ederek haberleştiren, olayların ilk tanığı olan, çok kutsal bir görev ifa eden basın mensuplarımız, yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında köprü vaziyeti görmektedir. Özverili ve fedakarca çalışan basın mensuplarımızın hizmetleri takdire şayandır. Hiç şüphesiz ki gelişen ve değişen toplumlarda yazılı ve görsel medya kuruluşlarının yeri ve önemi çok farklıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak sizlerin düşüncelerinize ve önerilerinize saygı duyuyoruz ve sizlerle fikir alış verişlerine ciddi önem veriyoruz. Hepimizin tek amacı var o da; ülkemize, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetleri sunmaktır. Oldukça zor ve meşakkatli bir görev yapan tüm basın mensuplarımızın mübarek Ramazan aylarını en kalbi duygularımla kutlar, tuttuğunuz ve tutacağınız tüm oruçlarınızın Cenab-ı Allah tarafından kabul görmesini niyaz ederim” diye konuştu.