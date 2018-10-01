Başkan Çınar, çalışmaları inceledi

Yeşilyurt'un en ücra noktasına kadar kalıcı ve nitelikli hizmetler ulaştırmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe, Gedik ve Çilesiz Mahallelerinin yanı sıra Yavuz Selim Mahallesinde yol bakım, onarım, genişletme, kaldırım yenileme, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçedeki 552 caddenin tamamında Yeşilyurt Belediyesinin kaliteli hizmetlerinin görülebileceğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Uzak yakın demeden ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmetlerimizi götürerek mahallelerimizi konforlu ve güvenli yollara kavuşturuyoruz. Yaptığımız her hizmette vatandaşlarımızın hayat standartlarını arttırmayı amaçlarken gece gündüz ara vermeden çalışarak Yeşilyurt'ta uzakları yakın ediyoruz. Herkesin gıptayla bakacağı Yeşilyurt'u gelecek nesillere bırakmak için çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızın kaliteli olması kentimizin gelişimini, ekonomisini ve ticaretini olumlu etkilemektedir. Amacımız; bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmaktır. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu. Asfalt ve sathi kaplama ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında belirlenen program çizelgesine göre hizmet götürdüğünü söyleyen Çınar şunları söyledi:

“Yeşilyurt'un bütün bölgelerindeki hareketli yaşam durumunu göz önüne alarak bizlerde halkımızın refah seviyesini artırmak ve modern yaşam koşullarına sahip olmaları adına dört koldan çalışıyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan bütün cadde ve sokaklarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Yeşilyurt'ta merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarına aynı seviyede nitelikli hizmetlerimizi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Araç ve yaya trafiğinin çok yoğun olarak yaşandığı Gedik, Çilesiz ve Kiltepe mahallelerimizin yanı sıra TOKİ evlerimizin bulunduğu Yavuz Selim mahallemizdeki araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek, konfor seviyesini yükseltmek adına ekiplerimiz 7/24 esasıyla çalışıyorlar. Belli bir plan dâhilinde gerçekleşen saha çalışmalarımız sonucunda; yollarımızın standardı yükselirken, yürüyüş yollarımızın kalite seviyesini artırdık ayrıca çalışmaların tamamlandığı caddelerimizi ışıklandırma, yeşillendirme ve peyzaj yenileme hizmetlerimizle modern kent yaşamına uygun hale getirdik. İlçemizin hiçbir bölgesinde asfaltsız yol bırakmamakta kararlıyız ve dört yılda çok büyük mesafeler aldık. Bütün yatırımlarda Yeşilyurt Belediye farkını ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeşilyurt, modern bir kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bizim en büyük memnuniyetimiz, kıymetli hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olmasıdır. İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da gelişiyor. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Yeşilyurt'un geleceğine yapılan yatırımdır."

Mahalle ziyaretleri sırasında kendisine eşlik eden mahalle muhtarlarıyla birlikte esnaflar ve vatandaşlarla görüşerek talepleri yerinde dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe mahallesindeki Semt Pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaflarla sohbet etti.

Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesi başta olmak üzere diğer kurumlardan isteklerini Başkan Çınar'a ilettiler. Talepleri tek tek dinleyen Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesini ilgilendiren isteklerin yerine getirilmesi için Başkan Yardımcılarına talimat verirken, diğer kurumlarla ilgili isteklerinde takipçisi olacağını ifade etti.