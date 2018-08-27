Başkan Çınar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’yı ağırladı

Görüşmede, Yeşilyurt İlçesinde devam eden yatırımlar ve projeler ele alındı.

Yeşilyurt’un geleceği için yapılan tüm çalışmalarda istişareye önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt, Malatya’nın en hızlı gelişen ilçelerinin başında gelmektedir, nüfus yoğunluğumuzun artmasıyla birlikte bizlerde bu büyümeyi sağlıklı ve planlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yeni gelişim alanları, sanayi alanları ve diğer gelişim gösteren bölgeleri içerisinde barındıran Yeşilyurt, Malatya’nın batıya açılan penceresidir. Yeşilyurt’ta yaşayan her bir vatandaşımızın mutlu ve huzurlu olması bizim önceliğimizdir. ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’a yaptığımız her hizmet, yatırım ve projede mutluluk kavramını ön plana koyuyoruz. Yeşilyurt’u toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde, görüş alış verişleri şeklinde büyütmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt’un var olan güçlü potansiyelini daha kıymetli hale getirmek, gelecek nesillere modern ve yaşam düzeyi yüksek bir ilçe bırakmak adına 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Bizim tek amacımız; ülkemize, bölgemize, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetlerde bulunmaktır. Gerek siyasi partiler olsun gerekse kanaat önderleri, kamu, kurum ve kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve hemşerilerimizin düşüncelerini dikkate alıyoruz, istişareye açık bir hizmet anlayışına sahibiz. Kentimizin ve ilçemizin kalkınması, gelişmişlik düzeyini daha iyi noktaya ulaştırmak adına bu tür görüşmelerden önemli sonuçlar çıkarıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin daha iyi olması içinde fikir alış verişleri ile karşılıklı görüşmelerimize önem veriyoruz.” Şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a çalışmalarında başarılar diledi.

Yeşilyurt’un Malatya’nın batıya açılan kapısı olduğunu dile getiren Ağbaba, “Yeşilyurt, Malatya’nın en önemli ilçelerinden bir tanesidir. Sanayi ve ticaret alanlarını içerisinde barındıran Yeşilyurt Malatya’mızın gelişen en önemli bölgesidir. Siyasi hayatından önce yakından tanıdığım Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a görevinde başarılar dilerim, Yeşilyurt’un gelişimine önemli katkılar sunacaktır. Yeşilyurt Belediyesinde genç bir kadro var, tüm çalışanlarına başarılar diliyorum. Yeşilyurt, Malatya’nın Büyükşehir statüsüne girmesinden sonra kentin sorunlarına müdahale eden, kentin aslında yüzünü gösteren bir ilçedir. Yeşilyurt’un gelişimi noktasında gerek şahsım gerekse il teşkilatımız ve meclis üyelerimizle birlikte Yeşilyurt Belediyesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum, her türlü olumlu hizmetlerini destekleyeceğiz, gördüğümüz bazı eksiklikleri de eleştireceğiz. Bu tür eleştirilerin Belediyemizin ve Başkanımızın faydası olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

Ziyarette CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Hurşit Kuşcu, Yeşilyurt Belediye Meclisi CHP’li Üyesi Mehmet Önder Öztürkoğlu ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan’da hazır bulundu.