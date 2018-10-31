Başkan Çınar Evkur Yeni Malatyaspor yönetimini ağırladı

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Yönetim Kuruluna göreve geldikleri günden itibaren saygın, özverili, fedakâr ve özverili hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Başkanımız ve Yönetim Kurulu istikrarlı bir şekilde çok güzel hizmetlerde bulunuyorlar. Galatasaray önünde muhteşem bir oyun ortaya koyup taraftarlarımızın da coşkulu desteğiyle hak ettiği galibiyeti alan teknik heyetimiz ve futbolcu kardeşlerimizi canı gönülden kutlarım, çok değerli bir galibiyet aldık. Taraftarlarımız bütün maçlarda olduğu gibi Galatasaray maçında da 90 dakika boyunca hiç susmadan takımımızı destek verdiler. Göğsümüzü kabartan sonuçlar alan Evkur Yeni Malatyaspor'umuz kentimizde birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının daha güçlü hale gelmesine, toplumsal huzur ve dayanışma ruhumuzun kuvvetlenmesine katkı sunmaktadır. Bizler yeter ki ‘bir olalım, beraber olalım, el ele gönül gönüle olalım' aşamayacağımız hiç bir zorluk yoktur” ifadelerini kullandı.

Modern kent kimliğinin oluşmasında sportif faaliyetlerdeki kalıcı ve nitelikli başarıların önemli olduğunun altını çizen Başkan Çınar, “Kentimizin bütün alanlarda olduğu gibi sportif alanda da hak ettiği konuma gelmesi hepimiz adına önemlidir. Pazar günkü maçta da görüldüğü üzere hepimiz ortak paydamız olan Evkur Yeni Malatyaspor etrafında kenetlendik ve hak ettiğimiz güzel bir sonuç aldık. Bu haklı galibiyetin daha güzel sonuçları ve süreçleri peşinden getireceğine yürekten inanıyorum. Çünkü işin başında görevini layıkıyla yapan, özverili, fedakârca çalışan Kulüp Başkanımız, Yönetim Kurulumuz, alanında tecrübeli teknik ekibimiz ve giydiği formanın ağırlığını bilen futbolcu kardeşlerimiz var, tabii ki büyük Malatyaspor taraftarının desteği de bu açıdan önemldir. İç saha dış saha ayrımı yapmadan tüm maçlara giderek takımın en büyük destekçisi olan taraftarlarımızın verdiği destek takdire şayandır. Özveri, samimiyet, fedakârlık ve ciddiyetin olduğu yerde başarı doğaldır. Kentimizin tüm dinamiklerinin onurumuz ve gururumuz Evkur Yeni Malatyaspor'u desteklemesi şehrimizin bütün alanlarda hak ettiği konuma gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Malatyaspor'un geçmişteki özlenen başarılarına bu süreçte de ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Bizlerde her daim Başkanımızın ve takımımızın yanındayız, destek olacağımız hangi konu olursa olsun onu yerine getirmeye hazırız. Yeşilyurt Belediyesi olarak başta Evkur Yeni Malatyaspor olmak üzere, Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor ve tüm spor kulüplerimize bu anlayış doğrultusunda katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor'a verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise, “ Evkur Yeni Malatyaspor'umuz Malatya'nın ortak paydası ve marka değeridir. Türk futboluna ve Malatya'ya katma değer katma noktasında çaba sarf ediyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun en iyi noktaya gelmesi adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Galatasaray maçını kazanmamızın ötesinde tribünlerin tamamen dolu olması, taraftarlarımızın coşkulu bir şekilde takımını desteklemesi hepimizi çok fazla mutlu etmiştir. Yerel yönetimleriyle, taraftarlarıyla, esnafıyla, iş insanlarıyla ve bürokratlarıyla birlikte harekete edersek Evkur Yeni Malatyaspor'umuz daha güçlü olur. Malatya'nın marka değerini daha iyi noktaya ulaştıracak olan Evkur Yeni Malatyaspor'umuzu el ele vererek daha iyi noktaya taşıyacağız. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza kulübümüze ve spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediyespor'a da Bölgesel Amatör Futbol Liginde sonsuz başarılar diliyorum. Kulüp olarak bu değerli kulübümüzle işbirliği yaparak Malatya futbolunun gelişimine katkı sağlarız. Malatya'da 3.Lig takımının olması gerçekten çok önemlidir. Yeşilyurt Belediyespor'un hedefe ulaşması içinde bizlerde elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz, istişare halinde olup takımlarımızı daha iyi noktaya ulaştırmamız gerekiyor.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Evkur Y.Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a üzerinde ‘Mehmet Çınar' yazılı 44 numaralı Evkur Y.Malatyaspor forması hediye etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Evkur Y.Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'a tablo hediye etti.