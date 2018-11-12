Başkan Çınar film festivalinin davetlilerini ağırladı

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gelen uluslararası festival direktörleri, yönetmenler ve yöneticileri akşam yemeğinde misafir etti.

8. Malatya Uluslararası Film Festivali için Malatya'ya gelen sanata gönül veren değerli isimleri Yeşilyurt'ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya, bölgemizin en hızlı gelişen ve büyüyen bir kentidir. Yeşilyurt ise, kentimizin en büyük ilçesi konumuna sahip, gerek alt ve üst yapı hizmetleri gerekse de sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim, çevresel ve sportif yatırımlarla büyümesini her geçen gün sürdürmektedir. Malatya'mızın sosyal ve kültürel gelişimini dünyayla buluşmasını sağlayan Uluslararası Film Festivalimizin sekizincisine ev sahipliği yapmanın onurunu yaşamaktayız. Yurt içi ve yurt dışından Malatya'mıza gelen, film festivalimizin daha geniş kesimlere ulaşması adına gayret eden değerli katılımcıları ağırlamaktan ayrı bir mutluluk duymaktayız. Sinemamızın emektarlarıyla bir arada olmanın kıvancı içerisindeyiz. Son günlerde Malatya'nın sinemaya, sanata ve kültüre verdiği önemin ulusal basında sıkça yer alması bizleri ve tüm hemşehrilerimiz mutlu etmektedir, ülke sinemasının gelişmesi ve hak ettiği konuma ulaşması adına büyük emekleri bulunan çok değerli isimleri kentimizde ağırlamanın ayrı bir mutluluğunu yaşamaktayız. Ülkemizin her alanda gelişmesi ve geliştirilmesi adına atılan adımlara Malatya olarak üst seviyede destek vermek hepimizin öncelikli görevidir. Malatya'yı film, sinema, tiyatro ve diğer sanat dallarında marka haline getirmek adına atılan bu tür ciddi adımlara destek veriyoruz. 8. Malatya Uluslararası Film Festivali de kentimizin sanatsal hizmetlere olan bakış açısının ulusal ve uluslararası arenada tanıtılmasına ciddi katkıları olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile 8. Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer de, düzenlenen programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti.