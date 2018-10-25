Başkan Çınar hem yatırımları anlatıyor hem de talepleri dinliyor

Yeşilyurt Belediyesi tarafından dört yıllık süreçte ilçeye kazandırılan devasa yatırımlar, tamamlanan ve devam eden projelerin yakından tanınması ve tanıtılması amacıyla kurum, kuruluş ve meslek örgütlerin temsilcileri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve farklı mahallelerden davet edilen vatandaşlara yönelik gerçekleşen inceleme, araştırma ve bilgi edinme ziyaretleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Yeşilyurt ilçesinin sosyal dokusu ve kültürel zenginliklerini geleceğe taşıyacak niteliklere sahip yatırım alanlarını tek tek ziyaret eden davetliler, inşaatı devam eden Beylerderesi Şehir Parkı, Bostanbaşı Kanal Projesi, Gedik Kültür Evi,Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisi, Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi, Emanet Çarşı ve Doğal Ürünler Pazarı ve Yeşilyurt Konaklar restorasyon çalışmalarının yanı sıra hizmete giren Millet Kıraathanesi, Gedik Sosyal Tesisleri, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri, Muhtar Evleri, Kadın Yaşam ve Spor Merkezi, Engelsiz Park ve Kuba Mescidi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, TOKİ Marketler, Açık Hava Sahnesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Yeşilyurt Kent Konseyi Binası, 15 Temmuz Milli İrade Anıtı, Askeri Müze, Güngörmüşler Konağı, park alanları ve sosyal tesislerinin yanı sıra inşaatı devam eden yeni yatırım alanlarını inceledi.

İnceleme gezilerinin büyük bir kısmına katılarak misafirlerine yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Şeffaf ve katılımcı Belediyecilik hizmet anlayışımız gereği kapılarımızı tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Birbirinden değerli yatırımlarımız ve sosyal yaşam alanlarımız asıl sahipleri olan kıymetli hemşehrilerimizin emrindedir” ifadelerini kullandı.

Misafirlerini gezi ve inceleme ziyaretlerinin sonunda Yeşilyurt Belediyesine ait sosyal tesislerde ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un kadim medeniyet kültürüne değer katan yatırımları ve insan odaklı projeler hakkında misafirlerinin görüşlerini alıp, taleplerini tek tek dinliyor.

Yeşilyurt'un dört yıllık süreçte devasa yatırımlara kavuştuğunu, tüm hizmetleri yaparken istişare kültürünü canlı tuttuklarını ifade eden Çınar, “ Yeşilyurt'u halkımızla birlikte yönetiyoruz. Dört yıllık hizmet dönemimizde hayata geçen bütün yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerimizin ülke çapında yankı uyandıracak seviyeye ulaşması kamu, kurum, meslek örgütleri, basın mensuplarımız, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin destekleriyle hayata geçmiştir. Birlik, beraberlik ve kenetlenme ruhuyla hareket ederek güzel ilçemizi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt'un tamamlanan ve devam eden yatırımlarla birlikte sosyal yaşam alanları ve projelerle geleceğe umutla baktığına işaret eden Çınar, “İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz yatırım alanları, parklarımız ve tesislerimiz asıl sahipleri olan kıymetli hemşehrilerimizin her zaman hizmetindedir. Bilgilendirme gezimiz kapsamında, yaptığımız bütün hizmetleri tanıtmak, anlatmak ve aktarmak maksadıyla toplumun temel dinamiklerini oluşturan sivil toplum ve meslek örgütlerimizin başkan ve yönetim kurulu üyelerini, yerel ve ulusal medya kuruluşlarımızın temsilcilerini, mahalle muhtarlarımızı ve mahalle sakinlerimizi ağırlayarak yatırım alanlarını gezdiriyoruz, bilgiler paylaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin gelişim ve değişimine ışık tutan bütün yatırım, hizmet ve projelerimizden tüm vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasına, yerinde inceleme yapıp fikir sahibi olmasına önem veriyoruz. Bizler işimizi ‘eşit ve tarafsızlık' ilkesine göre yürütüyoruz. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan bütün yaşam alanlarına aynı seviyede hizmetlerimizi ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizim tek amacımız var o da, Yeşilyurt halkına en güzel ve en kaliteli hizmeti sunmaktır. Gece gündüz demeden 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Yeşilyurt ilçesindeki değişim artık çok net görülmektedir. Bütün hemşehrilerimizin mutlu, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması adına çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak dört yıl gibi kısa bir sürede devasa yatırımlar yaptık, ilçemizin her alanda gelişmesini sağladık. Yeşilyurt, sosyal, ekonomik, eğitim ve turizm yönünden gelişimini sürdüren örnek bir ilçedir” diye konuştu.