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29 Mayıs 2018 17:14

Başkan Çınar, meclis üyeleri ve ailelerini iftar yemeğinde ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi meclis üyeleri ve ailelerini iftar programında ağırladı.

Başkan Çınar, meclis üyeleri ve ailelerini iftar yemeğinde ağırladı

29 Mayıs 2018 17:14


Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ramazan ayının huzur ve bereketini paylaştığımız bu zaman dilimi içerisinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Yeşilyurt’u her zaman bir adım öteye taşımamız için birliktelik ruhumuz ve dayanışmamız çok önemlidir. Hepimiz Yeşilyurt için bir ve beraberiz. Cenab-ı Allah dirliğimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi müdafaa ve oruçlarımızı kabul etsin. Geleneksel iftar programımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm meclis üyelerimize ve aile mensuplarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yeşilyurt’un sağlıklı ve planlı büyümesini özenle bir çalışmayla sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Son dört yılda hayata geçen yatırımlar ve projelerle çehresi ciddi seviyede değişen Yeşilyurt, sağlıklı ve planlı büyümesini doğru bir anlayışla sürdürmektedir. 311 bin 764 kişilik nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’un devasa yatırımlara kavuşması, sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve çevresel projelerle örnek alınan bir ilçe belediyesi konumuna ulaşmasında Meclis Üyelerimizin doğru yönlendirmeleri, olumlu veya olumsuz eleştirilerinin ciddi katkısı vardır” ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt’u el birliği ile büyütmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Çınar, “ Düşüncelerinden sürekli istifade ettiğimiz Meclis Üyelerimizin öneri ve tespitlerini bizlerle paylaşmaları halkımıza ulaştırdığımız hizmetlerin doğru, hızlı ve akıcı olmasını sağlamaktadır. İlçemizin modern bir görüntüye ulaşmasını sağlayan, yaşam standartının yükselmesine vesile olan insan odaklı projeler ve yatırımlar, alt ve üst yapı hizmetleri, sosyal yaşam alanları, sosyal tesisler, Yeşilkonaklar, kültür ve sanat merkezleri, muhtar evleri gibi birçok proje ve hizmetin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’ta ki hizmetleri anlatmaya kelimeler yetersiz kalır, bu başarıya hep birlikte ulaştık, biz vatanımıza, milletimize ve halkımıza hizmet etmeyi şeref ve onur olarak görüyoruz. İlçemizin tüm bölgelerindeki gelişim seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalışmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.




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