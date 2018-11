Başkan Çınar, ‘Minder Sohbetleri' programına katıldı

Gençlik ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen ‘Minder Sohbetleri' programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un çehresini değiştiren fiziki yatırımların yanı sıra birçok yerel yönetimin örnek aldığı sosyal projelerin amaç ve hedeflerini anlattı.

Türkiye'nin geleceğe güvenle bakabilmesi için genç neslin donanımlı ve eğitimli bir kimliğe sahip olmasının öneminden bahseden Başkan Çınar, “İlçemizin yeni yaşam alanları ve modern ulaşım ağıyla örnek bir görüntüye ulaşması anlamında büyük mesafeler alırken, ülkemizin ve bu milletin geleceğini belirleyecek olan gençlerimize yatırım yapmayı asla ihmal etmiyoruz. Gençlerimizin gelecekte akademik anlamda başarılı olmalarının yanı sıra ahlaklı ve düzgün karakterle yoğrulmuş bir hayat yaşamaları en büyük arzumuzdur. Ülkemizin yeniden dünyada söz sahibi olması için hepimize düşen görev, çok çalışmaktır. Asla tembelliğe, ihmale, boşluk bırakmaya hakkımız yoktur. Herkes bulunduğu görevde, ne iş yaparsa yapsın hakkıyla çalışarak, kendini en iyi şekilde yetiştirmesi, yeteneklerini geliştirmesi, kendisini güncelleştirmesi ve görevini en güzel şekilde ifa etmesi gerekiyor. Gençlerimizin bilgi ve okumaya dayalı bir hayat prensibine sahip olmaları adına çok ciddi yatırımlar yaptık. Yeşilyurt Kent Konseyimiz, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz, Yeşilkonaklarımız ve Gençlik Merkezlerimizden sonra Cumhurbaşkanımızın seçim vaadi olan Millet Kıraathanesini Malatya'da ilk kez biz yaptık. İlk Millet Kıraathanemizin yoğun ilgi görmesinden sonra ikinci Millet Kıraathanemizi, Gedik Kültür Evinde 7/24 hizmet verecek şekilde hizmete sunacağız. Üçüncü Millet Kıraathanemizi de Hıroğlu mahallimizde restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Konaklarımız içinde halkımızın hizmetine sunacağız. Kitap okumak ve kendimizi her alanda geliştirmek hayat felsefemiz olması lazım, bunun içinde halkımızı daha fazla kitapla buluşturmanın yanı sıra gençlerimizi okumaya teşvik etmek ve derslerini rahat ortamlarda yapmalarına katkı sunmak adına bu tür yatırımların sayısını artıracağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz, onlara yaşam düzeyi yüksek, huzurlu ve mutlu bir gelecek hazırlamak temel hedefimizdir. Hayata atıldıkları ilk andan itibaren onları kucaklamak, sahiplenmek ve ellerinden tutmak aslında geleceğe yapılan en ciddi yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin teknolojiyi yakından takip eden ve üst seviyede kullanan bir yerel yönetim olduğuna dikkat çeken Başkan Çınar, “Halkımıza hizmet sunarken, gelişen teknolojik gelişmelerden yüksek oranda istifade ediyoruz. Halkımıza ve gençlerimize ulaşmak, onların sorun ve taleplerini öğrenmek, sorunlara kalıcı çözümler getirmek, hizmetlerimizin temel mantığını anlatmak amacıyla sosyal medya ağlarını çok iyi kullanıyoruz. Ülkemizde sosyal medya ağlarını en doğru, en güzel ve en verimli bir şekilde değerlendiren yerel yönetimlerin başında gelmekteyiz. Gelişen teknolojiyle birlikte bir tuşla her şeye ulaşılabilir oldu, bizimde buna kayıtsız kalmamız beklenemez. Biz sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir ilçe belediyesiyiz. Tanıtımlarımız, programlarımız ve hizmetlerimizin halkımıza ulaşmasını sağlayan sosyal medya ağlarımız üzerinden bize gelen talepleri de çok hızlı bir şekilde yanıt verip hızlı ve kalıcı çözümler getiriyoruz. Halkımıza her türlü şart ve durumda ulaşmak içinde gelişen teknolojiden üst seviyede faydalanıyoruz. Değişen ve gelişen dünyada her hizmette olduğu gibi kamu hizmetlerinde de vatandaş memnuniyeti ön plandadır. Bu sebeple vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına değişen teknolojileri yakalamak ve geliştirmek için büyük gayret sarf etmekteyiz" diye konuştu.