Başkan çınar personellerini sahurda yalnız bırakmadı

Ramazan ayına göre ayarlanan mesai saatlerine göre gece geç saatlerde çalışmalara başlayan Yeşilyurt Belediye personelleri, sabahın ilk ışıklarına kadar kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmek adına büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Personellerle sahur yemeğinde bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçe genelinde devam eden çalışmalarımızda gösterdiğiniz üstün gayret, çaba ve hizmet aşkınız takdire şayandır. Yeşilyurt sizin emekleriniz ve alın terinizle büyüyor ve gelişiyor. Ramazan ayınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi. Yeşilyurt İlçesinde hayata geçen bütün yatırımlarda ve hizmetlerde mesai arkadaşlarının alın teri olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi çok büyük bir ailedir. Birlikte mesai yapmaktan onur duyduğum personelimizin her biri bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Günün her saatinde halkımıza hizmet ediyoruz, 7/24 esasıyla çalışıyoruz. İlçemizin dört bir tarafında devam eden saha çalışmalarının yanı sıra Ramazan ayı nedeniyle meydan iftarlarımız, teravih namazı önce ve sonrasındaki lokma ve şerbet ikramlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarını dinlediğimiz mahalle toplantılarımızın en iyi şekilde yapılması için personellerimiz büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. Ramazan ayı nedeniyle ilçe genelindeki hizmetlerimizin aksamadan sürmesi adına personellerimizin mesai saatlerinde bazı düzenlemeler yaptık. Personellerimizin daha rahat bir ortamda çalışmalarına imkân tanımak adına bazı birimlerimizdeki personellerimiz mesaisine gece başlıyor ve sabahın ilk ışıklarına kadar kendilerine verilen görevleri layıkıyla yerine getiriyor. Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, çevre düzenleme, kilit taşı döşeme, perde duvar ve diğer hizmetlerin en güzel şekilde hayata geçmesi adına ciddi bir emek sarf ediyoruz. Personellerimizin ciddi gayretleriyle alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarımızın prestij seviyesini yükselterek ilçemizin modern yaşamına yeni katkılar sunuyoruz. Dört yıl içerisinde hayata geçen devasa yatırımlar ve projelerle büyük bir değişime uğrayan Yeşilyurt’ta ki sorunları omuzlarında taşıyan, büyük fedakârlıklar göstererek mesai mefhumu tanımadan görevini aşk ve sevdayla yapan değerli ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Birliktelik ve dayanışma ruhu Yeşilyurt Belediyesinin en büyük gücüdür” şeklinde konuştu.

Başkan Çınar konuşmasının sonunda, “İlçemizi daha ileri taşımak için işimizi aşkla ve sevgiyle yapmaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etme adına dört yıl içerisinde çok büyük mesafeler aldık, sayısız başarıların altına hep birlikte imza attık” diye konuştu.

Başkan Çınar, düzenlenen programın ardından Koyunoğlu mahallesine giderek devam eden saha çalışmalarını yakından takip etti.