Başkan Çınar, Yeşiltepe’de temizlik çalışmalarını inceledi

Temizlik hizmetlerinden asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Her şeyin başı sağlıktır.” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört bir tarafında düzenli olarak temizlik faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Dört yıllık süreçte ilçemize kazandırdığımız tüm yatırımlar, hizmetler ve projelerin temelinde sağlıklı bir gelecek anlayışı hâkimdir. Geleceğe sağlıklı, planlı ve mutlu bir Yeşilyurt bırakmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşilyurt’un her noktasını daha temiz ve düzenli hale getirmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cadde, sokak, park ve ibadethanelerimizin temizliklerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Temizlik çalışmalarında, çevre ve sağlığın korunması hizmetlerinde Yeşilyurt örnek gösterilen bir ilçe olmuştur. Halkımızın sağlığını etkileyecek konularda asla taviz vermeyiz.” İfadelerine yer verdi.

Yeşilyurt’un, bir yandan vizyonel yatırımlarla geleceğe güvenle baktığını diğer taraftan temizlik ve çevre hizmetleriyle modern bir kent kimliğine büründüğünü belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin en ücra noktasına kadar temizlik ve çöp toplama faaliyetlerimizi 7/24 sürdürmekteyiz. Bizim önceliğimiz temiz, güzel ve sağlıklı yaşam olanaklarını kıymetli hemşerilerimize ulaştırmaktır. Yaşadığımız bölge eğer temiz ve düzenli olmazsa yapılan hizmetlerin hiçbir kıymeti olmaz. Biz bu anlayışla halkımızın sağlığını ve huzurunu korumak, daha güzel şartlarda yaşam sürmelerini sağlamak adına temizlik hizmetlerimize öncelik tanıyoruz. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. Sağlıklı bir yaşam için temizlik şart. “ şeklinde konuştu.

Konutlaşmanın yanı sıra sanayi alanlarının fazla olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin yoğunlukta olduğu Yeşiltepe’nin tüm cadde ve sokaklarında gün boyunca temizlik çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Başkan Çınar, “Cumhuriyet ve Atatürk Mahalle Muhtarlarımızla birlikte Yeşiltepe Bölgemizdeki devam eden temizlik çalışmalarını yerinde takip ettik, ilçemizin tüm bölgelerinde çalışmalarımıza destek olan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesinin temizlik hizmetlerinde örnek alınacak çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz ile Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci, Yeşiltepe’nin her alanda büyük hizmetler aldığını ve çalışmaların düzenli olarak devam ettiğini belirterek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundular.

Ziyaretleri sırasında sürekli vatandaşlarla iç içe olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgeyle alakalı talepleri de alarak gereken çalışmaların hızlı şekilde sonuçlanacağını dile getirdi.

Başkan Çınar daha sonra Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahalle muhtarlarının ortaklaşa kullandıkları Muhtar Evini ziyaret ederek, muhtarlarla sohbet etti.