Başkan Çınar'dan Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evine ziyaret

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinde gerek kitap okuyan gerekse de ders çalışan gençleri ziyaret ederek sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'lı ünlü düşünür ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun adına yakışan hizmetlerin verildiği Bilgi Evinin raflarında 4 bin 800 adet kitabın bulunduğunu söyledi.

Ziyarette konuşan Başkan Çınar, üniversite sınavlarına hazırlanan bin 870 öğrencinin kayıtlı olduğu Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinin kitap okuma ve ders çalışma merkezi haline dönüştüğünü söyledi. Toplumların ilerlemesi ve gelişmesinin eğitimden geçtiğini kaydeden Çınar, “Ülkemizin eğitim bakımından daha iyi bir noktaya gelmesi, dünyanın sayılı ülkeleri ile bu anlamda rekabete girmek içinde yerel yönetimler olarak bizlere çok ciddi görevler düşmektedir. Kaliteli ve nitelikli hizmet alanları, kitap okumayı teşvik eden projeler kentlerin gelişmişlik düzeyini etkileyen unsuların başında gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

Geride kalan 4 yılda bütün alanlarda örnek ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt'un değişim ve gelişim sürecinde eğitime yönelik yatırımların önemine de değinen Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Her yaştan vatandaşımızın eğitim ve kültür hayatının değişmesine neden projelerimiz önemli bir yer kaplamaktadır. Yeşilyurt, Millet Kıraathanesi başta olmak üzere 100 bin kitap ile 100'e yakın yazarın gençlerle buluşmasını sağlayan ‘Yeşilyurt Kitap Yurdu' projemiz, Yeşil Konaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Yeşilyurt Kent Konseyimiz, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimiz, Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimiz, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz, ulusal ve uluslararası paneller, çalıştaylar ve konferanslarla eğitim alanında marka bir ilçedir. Uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimiz birçok yerel yönetimin hizmetlerine ışık tutmuştur. Eğitime çok büyük yatırımlar yapıyoruz, çünkü bilgili ve eğitimli toplumların geleceği daha parlak olur. Yeşilyurt Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizin temeline eğitimi koyduk, çünkü eğitim olmazsa yapılan hiçbir yatırım ve projenin anlamı kalmaz. Raflarında 4 bin 800 adet kitabın bulunduğu, üniversiteye hazırlanan 1870 öğrencimizin kayıt yaptırdığı Bilgi Evimizdeki ortam bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Eğitime her zaman öncelik tanıyan hizmet anlayışımızın gerekliliklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz açıldığı günden bugüne kadar kentimizin ve ilçemizin eğitim düzeyine katkı sağlamasının yanında gençlerimizin kendilerini yetiştirmelerinde, dünyayı tanımalarında ve yeteneklerinin geliştirilmesinde çok büyük katkı sunmuştur.”

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evindeki gençlerle sohbetinin ardından Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezine geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 11 Ekim 2018 tarihinde başlayacak olan ‘Güz Seminerleri' programı hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezinde lisans ve lisansüstü öğrencilere akademik destek veren eğitim programlarının yanı sıra yaz ve güz seminerlerinin de düzenlendiğini belirten Çınar, “Okuma gruplarımıza katılan öğrencilerimizi yazarlarla buluşturuyoruz. Seminerler düzenleyen yazarlarımız öğrencilerle kitaplar üzerine sohbet ediyor. Malatya İnönü Üniversitesi başta olmak üzere İstanbul ve Ankara ile çeşitli kentlerdeki üniversitelerden gelen hocalarımızın katılımıyla eğitim programları düzenleniyoruz. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden davet ettiğimiz 14 öğretim görevlimizin yönetiminde üç ay sürecek olan ‘Güz Seminerleri' programımıza 11 Ekim'de başlayacağız” diye konuştu.