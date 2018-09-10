Başkan Çınar'dan Hicri Yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı nedeniyle yayımladığı mesajında “Kerbela'yı doğru anlamak için bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan bir ayrılık, gayrılık değil birlik ve beraberlik çıkarmaktır. Ortak bir acı etrafında, mazlumun yanında birleşmektir. Kerbela'yı anlamak Hüseyince yaşamaktır” dedi.

Başkan Çınar, Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayının tüm İslam Alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek “Haksızlık karşısında hiçbir zaman susmayan, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)`in biricik torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma`nın ciğerparesi Hz. Hüseyin`in ve 70 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü olan Muharrem ayının ve Aşure Gününün tüm İslam Aleminde farklı bir anlamı ve derin izleri vardır. Bu acı ve elem bütün Müslümanları derinden yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

Kerbela'nın 14 asırdır dinmeyen bir acı olduğunu kaydeden Çınar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hz. Peygamberin (s.a.v.) sevgili torunu Hz. Hüseyin, nefret yerine sevginin, karanlık yerine aydınlığın hükümran olduğu büyük ahlakıyla, insanları birleştirmeye ve onlara doğru yolu göstermeye çalışmış bir insanlık abidesidir. Onun hayatı da şehadeti de hepimiz için, sonsuza dek örnek teşkil edecektir. ‘Ehli Beyt'i sevmek Peygamber Efendimizi sevmek' demektir. Hoşgörü, beraberlik ve paylaşma duygularının pekiştiği, toplumsal bağlarımızın güçlenmesine vesile olan Muharrem ayının, yaşanan terör olaylarının sona ermesine, dünyanın farklı coğrafyalarında akan kanın durmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da perçinlenmesine, ülkemizde huzur ve barış ortamının hakim olmasına vesile olmasını dilerim. Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem Ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.”