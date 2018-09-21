Başkan Çınar'dan yeni Kaymakam Gülenç'e ‘Hayırlı Olsun' ziyareti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yeşilyurt Kaymakamlığına atanan Turgay Gülenç'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Yeşilyurt'ta yürütülen fiziksel yatırımların yanı sıra sosyal, kültürel, eğitim, sportif ve çevresel hizmetler hakkında Kaymakam Gülenç'e bilgiler aktaran Başkan Mehmet Çınar, dört yıllık süreçte büyük yatırımlara kavuşan Yeşilyurt ilçesindeki dinamizm ve hareketliliğe yeni Kaymakam Turgay Gülenç'in ciddi bir hareketlenme getireceğine inandığını söyledi. Kaymakamlıkla ortaklaşa yürüttükleri projelere devam edeceklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt son yıllardaki yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri ve insan odaklı hizmetlerle çok hızla gelişen bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Yeşilyurt Belediyesi olarak başta Kaymakamlığımız olmak üzere kamu, kurum, sivil toplum ve meslek örgütlerimizle çok güzel, faydalı projelerde ortaklaşa çalışarak halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmaktayız. Yeşilyurt'un yarınının bugününden daha iyi olması adına Kaymakamlık ile el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki dönemde sizlerin deneyim ve tecrübelerinizden yararlanarak ülkemize, kentimize ve ilçemize hizmet vermeye devam edeceğiz. Cenab-ı Allah hep birlikte el ele vererek güzel işler yapmayı bizlere nasip etsin. Bir kez daha güzel ilçemiz Yeşilyurt'a hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a şahsına gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, “Belediye Başkanımıza bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum, görevime yeni başladım. Bundan sonra ki süreçte Başkanımızla birlikte çok faydalı ve hayırlı çalışmalarımız olacaktır. Yeşilyurt'un için el ele vererek başarılı hizmetlerin altına inşallah imza atacağız” diye konuştu.