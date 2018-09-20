Başkan Çınar'dan, yerli üretime destek

Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde yerli üretim yapan atölyeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yerli üretimin artması birlikte ihracat rakamlarının da daha iyi bir seviyeye ulaşacağını söyledi.

Yerli üretimin ülke ekonomisinin daha iyi noktaya ulaşmasında anahtar görevi gördüğünü ifade eden Başkan Çınar, “Doğu, Güneydoğu, Güney ve Orta Anadolu bölgelerinin kesişme noktasında bulunmasını göz önünde bulundurduğunuz zaman Malatya'nın sosyal, ticari ve ekonomik taraflarındaki zenginliği ve çeşitliliği yakından görebilirsiniz. Bizler, ülkemizin geleceğinin kararmaması, kaynaklarımızın verimli kullanılması, mutlu, huzurlu ve güvenli bir gelecek için hazırlanan yerli milli programa uygun olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız.” İfadelerine yer verdi.

Malatya'nın ülke ekonomisine yön veren çok eğerli tüccarlar ve iş insanları çıkardığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasın şöyle sürdürdü:

“Özellikle son yıllarda ülkemizin siyasi istikrarını sağlaması, dünya genelinde dikkate alınan ekonomik yapısı, sorunlara ve olaylarla yakından ilgilenen bir hükümet profilini sergilemesi Malatya'nın da hızla gelişmesi ve sanayileşmede büyük adımlar atmasına neden olmuştur. Malatya her alanda hızla büyüyen, sanayileşen ve kendi kabuğunu yırtıp geleceğe umutla bakan bir kent görüntüsüne ulaşmıştır. 1.Organize'den sonra 2.Organize Sanayinin kurulmasıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlarında sesini duyuran bir Malatya'yı yakından görmek hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Gaziantep, Kayseri ve Konya'dan sonra Malatya, ekonomik ve ticaret alanında adı zikredilen, önemsenen, yerli ve yabancı yatırımcıların uğrak yeri olmuştur. Türkiye'nin bölgesinde lider olma hedefine adıma adım yaklaştığı son dönemlerde başarılı gidişatı durdurmak, iç karışıklık çıkarmak, ekonomik bunalım ortamı oluşturmak adına türlü türlü oyun kuranların planlarını yerli üretimi artırarak bozabiliriz. Kentimizde bu anlamda ciddi anlamda hareketlilik vardır, fabrikalarımız, atölyelerimiz ve işyerlerimizdeki üretimin her geçen gün artması bizleri mutlu etmektedir. Hükümetimizin attığı doğru ve kalıcı adımlar ülke ekonomisinin rayına girmesi adına büyük önem taşırken, yerli üretim seferberliğinin daha fazla artması içinde hepimiz üstümüze düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ülkemizi dışlama ve yalnızlaştırma çabalarının yoğunluk kazandığı günümüz dünyasında millet olarak el ele vermeli ve ülkemize sahip çıkmalıyız. Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde ki atölyelerde yerli üretim yapan firmaların çalışmalarını yerinde izledik, gerçekten gurur duyduk. Allah'a şükürler olsun ki makinalarımız hiç durmadan çalışıyor, emekçi kardeşlerimiz çok yoğun çaba sarf ediyorlar, iş yeri sahipleri işinin başında hiç durmadan gece gündüz çalışıyorlar. Burada bir yandan giyim sektörüne kaliteli ve güzel ürünler kazandırılırken diğer taraftan sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu malzemelerin de üretimi yapılmaktadır. Tarih boyunca yıkamadıkları kardeşliğimizi nifak tohumları ekerek ekonomik olarak yıkma gayretine giren karanlık güçlere karşı yerli üretim seferberliğinin daha da artması adına Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm desteği veriyoruz”

Malatya'da ticaretin kalbi sayılacak fabrikalar, organize sanayi bölgeleri ve diğer sanayi alanlarının Yeşilyurt Belediyesi sınırlarında olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ Belediye yönetimi olarak sanayicimizin ve esnaflarımızın daha rahat koşullarda iş üretmesi, üretim yapması ve ülke ekonomisine canlılık getirmesi için elimizden gelen desteği vermekteyiz. Dört yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız yerel ekonomiyi hareketlendirmeye yönelik ciddi atılımlardır” dedi.

Malatya'da ki iş gücü potansiyelini daha nitelikli seviyeye çıkarmak, ticareti güçlendirmek ve ekonomiye destek vermek amacıyla hizmete sundukları sosyal tesislerde çok sayıda vatandaşa iş kapısı açtıklarını da hatırlatan Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni istihdam alanları oluşturulması yönünde verdiği talimatları desteklemek adına Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Sosyal Tesislerimiz kentimiz ve ilçemizin ticaret hayatındaki kaliteye önemli değerler kazandırmıştır. Sosyal Tesislerimiz istihdam oluşturma çabalarına katma değer sağlamıştır” diye konuştu.