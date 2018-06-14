Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 14:46

Başkan Cömertoğlu personelle bayramlaştı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Ramazan Bayramı öncesindeki son işgününde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Başkan Cömertoğlu personelle bayramlaştı

14 Haziran 2018 14:46


Arapgir Belediyesi Hizmet Binası’ndaki bayramlaşma töreninde tüm personeller tam kadro hazır bulundu.


Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bir araya gelen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, çalışma arkadaşlarının bayramlarını kutladı. “Arapgir’de 24 saat hizmet eden tüm çalışanlarımızla gurur duyuyorum” diyen Cömertoğlu “Arapgir Belediyesinin gücü sizlerin gece-gündüz çalışmasıyla gerçekleşiyor. Sıkıntılara, imkânsızlıklara katlanarak hizmet veriyorsunuz. Her birimdeki personelimizle el ele, gönül gönüle yaptığımız çalışmalarla Arapgir’de başarıyı yakaladık. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını kutluyor, ailenizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç