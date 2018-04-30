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30 Nisan 2018 18:06

Başkan Cömertoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Berat Kandili nedeni ile bir mesaj yayımlayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, mesajında kandil gecelerinin birlik ve beraberlik geceleri olduğuna dikkat çekti.

Başkan Cömertoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

30 Nisan 2018 18:06


Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yayımladığı mesajında, "Ramazan’ın müjdecisi, Cenab-ı Hakk’ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiği Berat Gecemiz tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olsun. Yaradanın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili, aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsattır. Tüm vatandaşlarımız vicdani bir muhasebe yapacak, dargınlıkları ve küskünlükleri unutacak, barışın, dostluğun ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için çaba harcayacaktır. Bu duygularla milletimizin ve İslâm Alemi’nin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah’tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.




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