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12 Mayıs 2018 13:33

Başkan Cömertoğlu’nun Anneler Günü mesajı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Cömertoğlu’nun Anneler Günü mesajı

12 Mayıs 2018 13:33


Belediye Başkanı Cömertoğlu, mesajında annelerin haklarının asla ödenilemeyeceğini vurgulayarak, "Bugün Anneler Günü olması hasebiyle bizler için son derece önemlidir. Gerek ülkemizde, gerekse dinimizde annelerimiz son derece kutsal ve önemlidir. Öyle ki cennetin bile anaların ayakları altında olduğu inançlarımız arasında yer almaktadır. Bugün dünyada nereye bakarsak bakalım aslında hepsi bir annenin eseridir. Annelerin yetiştirdiği evlatlar hep eserler bırakıp kalıcı şeyler yapmaktadırlar. Henüz doğmadan bizler için fedakar olan annelerimiz yaşamları boyunca aynı hassasiyetler bizlerin üzerinde varlıklarını hissettirmektedir. Biz annelerimizi bu nedenle çok seviyoruz ve değer veriyoruz. Onların dualarını ise her zaman önemsiyoruz. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.




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