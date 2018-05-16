Başkan Cömertoğlu’nun Ramazan ayı mesajı

Ramazan ayında manevi duyguların en üst düzeye ulaştığını ve insanlar arasında kardeşliği pekiştirdiğini ifade eden Başkan Cömertoğlu, mesajında “Ramazan ayı, dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği günlerdir. 11 ayın sultanı Ramazan ayı o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler. Tasa sevince, hüzün ise neşeye dönüşür. Rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan ayınız kutlu olsun. Arapgir Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca Düğün Salonunda iftar yemeği vereceğiz” ifadelerine yer verdi.