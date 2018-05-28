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28 Mayıs 2018 17:19

Başkan Eser belediye personeli ile iftarda bir araya geldi

Darende Belediye Başkanı Dr.

Başkan Eser belediye personeli ile iftarda bir araya geldi

28 Mayıs 2018 17:19

Süleyman Eser, belediye personelleri ile iftarda bir araya geldi.


Burada konuşan Başkan Eser, Ramazan ayının manevi atmosferinin insanların arasındaki sevgi bağlarının güçlenmesine vesile olduğunu belirterek, “Darende’de böylesi tabloların oluşmasına inşallah sürekli vesile olacağız. Güzel şeyleri yapmak için öncelikle personelin huzurunu sağlamak gerekiyor. Sizin sağlığınızı korumamız gerekiyor” şeklinde konuştu.


Başkan Eser, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Gördüğünüz gibi dünya kaynıyor, dışarıda insanlar perişan, Suriyelileri görüyorsunuz, Iraklıları görüyorsunuz, Afganları görüyorsunuz yani dünyanın bir çok ülkesi kaynıyor ama bu cennet vatan Türkiye bu güzel ülkede biz dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bunu yaşarken de bu güzellikleri her zaman göz ardı etmemeliyiz. Bunlardan en güzel şekilde faydalanmalıyız. Biz Darende olarak her şeyin en güzelini düşünmeliyiz ülkemizde bu güzelliklerden katkıda bulunmalıyız" diye konuştu.


Belediyenin Sosyal Tesislerindeki iftar yemeğine Başkan Yardımcıları Savaş Kazancıoğu, Ahmet Delibaş, Daire Müdürleri ve belediye personeli aileleriyle birlikte katıldı.




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