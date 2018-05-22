Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 16:02

Başkan Eser iftar verdi

Darende Belediye Başkanı Dr.

Başkan Eser iftar verdi

22 Mayıs 2018 16:02

Süleyman Eser Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.


Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri, AK Parti kadın ve gençlik kolları yöneticileri, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri katıldı.


İftarda bir konuşma yapan Başkan Eser, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, Ramazan ayının huzur ve maneviyat ayı olduğunu söyledi.


24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Eser, açıklanan milletvekili adayı listelerinin hayırlı olmasını diledi.


Eser, “Ne kadar şükür etsek azdır komşu ülkelerin durumları ortada, açlar, perişanlar, yakınlarından ayrılmışlar, çocuklarından ayrılmışlar, sefil haldeler. Biz bu mübarek günde birlik ve beraberlik içindeyiz ve beraberliğimizi koruyoruz. Beraber iftar ediyoruz . Rabbimize şükür ve hamd ediyoruz ki birliğimizin, beraberliğimizin sayesinde buradayız burada olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç