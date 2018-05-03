Başkan Eser inşaatı tamamlanan İmam Hatip Lisesi binasını inceledi

Süleyman Eser, inşaatı tamamlanan Osman Hulisi Ateş İmam Hatip Lisesi binasında incelemelerde bulundu.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete girecek lise 24 derslik olarak inşa ediliyor. İçerisinde konferans salonu, spor tesisleri, ve sosyal donatı alanları bulunan ve yaklaşık bin öğrencinin eğitim görmesi planlanan kompleks 10 milyon liraya mal oldu. Kompleks içerisinde ayrıca 250 kişilik öğrenci yurdu, kapalı ve açık spor tesisleri, yemekhane ve eğitim birimleri olacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Özkan ile liseyi gezen Başkan Eser yeni yapılacak okulun örnek proje olduğunu söyledi.

Eser “Bu yapımı tamamlanan okulumuz Türkiye’de sayılı okullarımız arasında. Yurdu ile spor salonu ile muntazam olmuş. Seviyesi en üst düzeyde olan eğitim kadrosu ile eğitim verilecek. Biz muasır medeniyetler seviyesinin gerisinde kalmayacağız. Her geçen gün eğitim seviyemizi yükselteceğiz. Onun için bu güzel binalarımız yapıldı. Darende en güzel ilçelerden biri olmalı. En iyi hizmet alan ilçelerden biri olsun inşallah. Daha güzel hizmetler yapacağız, büyüklerimizi örnek alarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ise, Osman Hulisi Ateş İmam Hatip Lisesinin 10 milyon liraya mal olduğunu söyledi.