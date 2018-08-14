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14 Ağustos 2018 15:27

Başkan Eser kurban pazarında incelemelerde bulundu

Darende Belediye Başkanı Dr.

Başkan Eser kurban pazarında incelemelerde bulundu

14 Ağustos 2018 15:27

Süleyman Eser, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret ederek kurban satıcıları ve vatandaşlarla sohbet etti.


Satıcıların ve vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Eser, zaman zaman da pazarlıklara ortaklık etti. Burada açıklamalarda bulunan Eser, “Bölgenin en modern hayvan pazarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olmanın mutluluğu içerisindeyim. İnşallah satışlarınız da pazar yeriniz gibi güzel olur. Modern şartlara uygun mezbahanesi ile birlikte kesimhanesi ile hayvan pazarımızı vatandaşlarımızın hizmetinde. Vatandaşlarımız daha temiz daha güzel koşullarda kurbanlıklarını alıp kesimlerini gerçekleştirecektir. Darendemiz sağlıklı koşullarda kesilen etlerini afiyetle yiyeceklerdir" diye konuştu.




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