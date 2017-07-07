Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 15:24

Başkan Eser’den geçmiş olsun ziyareti

Darende Belediye Başkanı Dr.

Başkan Eser’den geçmiş olsun ziyareti

07 Temmuz 2017 15:24

Süleyman Eser, yangında 2 katlı evi küle dönen aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


İlçeye bağlı Hacı Derviş Mahallesinde dün gece yarısı yaşanan yangında 2 katlı kerpiç ev tamamen yanmıştı. Can kaybının yaşanmadığı yangın sonrasında evi yanan Yusuf Karakaş’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser geçmiş olsun dileklerini iletti.


Başkan Eser, belediye olarak zarar gören aileye destek olacaklarını belirterek "Ailemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Çok şükür yangında can kaybı yaşanmamış. Maddi zararı bir şekilde telafi ederiz, yeter ki cana bir şey olmasın” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:03
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!