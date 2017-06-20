Başkan Eser’den Kadir Gecesi kutlaması

Süleyman Eser, Kadir Gecesini kutlayarak, “Kadir gecesi diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önündedir” dedi.

Kadir Gecesinin müminlere büyük bir fırsat sunduğunu belirten Başkan Eser, “Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” ayeti, Kadir Gecesinin bir ömürlük zamana eş değer olduğunu anlatmaktadır. Eğer şu ana kadar yaşadığımız ömrü iyi değerlendirmediysek bu gece bize bir ömre bedel imkan sunmaktadır. Bu yönüyle Kadir gecesi diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önündedir. Bu gece, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Eser, konuşmasını şu şekilde sürdürdü, “Kadir gecesini idrak ederken Müslümanlar olarak bilmeliyiz ki bizlerin tüm insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak gibi bir vazifesi vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun, yoksulların, mağdurların, zulme uğramışların, mültecilerin yaralarını sarmak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak, terör mağduru insanımıza kol kanat germek, toplumdaki yetimlerin, yaşlıların, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini yapmak, kısacası tüm dünyaya sevgi ve merhamet taşımak, bu vazifenin en önemli unsurudur. Bu vazife, bu gece yeryüzüne inen meleklere ve Cebrail Aleyhisselama eşlik edecek maneviyata uygun bir kulluğa sahip olmak için de yerine getirilmesi gereken bir ödevdir. Bu duygularla başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyorum”.