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17 Haziran 2017 10:53

Başkan Gönültaş güven tazeledi

Akçadağ Muhtarlar Derneğinin 2.

Başkan Gönültaş güven tazeledi

17 Haziran 2017 10:53

Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut başkan Eyüp Gönültaş yeniden seçilerek güven tazeledi.


Dernek binasında yapılan Genel Kurula Başkan Eyüp Gönültaş’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Arif Tutal, MHP Akçadağ ilçe Başkanı Cahit Leventoğlu, Akçadağ Nitelikli Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Derneği (ANKA) Başkanı Ömer İpek ile çok sayıda muhtarlar katıldı.


Divan Başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı’nın yaptığı tek listeli seçimde kullanılan 50 oyun tamamını alan mevcut başkan Eyüp Gönültaş yeniden başkan oldu.


Kongre sonrası bir konuşma yapan Gönültaş, ilçenin sorunlarının çözümünde işbirliği ve istişarenin önemine vurgu yaparak, “Dün olduğu gibi bugün de ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla istişare edeceğiz. Biz istişarenin önemini çok iyi biliyoruz. Bu vesileyle halkımızla olduğu gibi, ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarla da her zaman işbirliği ve dayanışma içerisinde olarak Akçadağımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben, bu vesile ile bu gün bizleri yalnız bırakmayarak, kongremize iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Akçadağ Muhtarlar Derneğinin yeni yönetimi Eyüp Gönültaş Başkanlığında şu isimlerden oluştu: Aydın Coşkun, Alibey Varlık, Şahin Yegin, Yusuf Durmuş, İbrahim İnal, Hasan Fidan, Birol Çirkin ve Hakan Akbulut.




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