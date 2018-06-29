Başkan Gürkan, iki ödüle daha layık görüldü

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı hizmetlerle ödül almaya devam ediyor. Yeni dönemde Tarihi Kentler Birliği, EXPO 2016 Antalya, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi, Altın Haber Gazetesi ve Anadolu Basın Birliği başta olmak üzere birçok kurum tarafından ödüle layık görülen ‘Yeşil Kuşak Projesi’ ile ‘Tarihsel ve Kentsel Projeler’ dalında iki ayrı ödül verilen Ankara’da bir otelde düzenlenen ödül törenine Malatya’daki yoğun programı dolayısıyla katılamayan Başkan Gürkan, ödülünü, makamında kendisini ziyaret eden derginin İmtiyaz Sahibi Barış Yazıcı’dan aldı. Yazıcı, düzenlenen ödül töreni hakkında da bilgiler vererek, Başkan Gürkan’ın Türkiye’de en başarılı belediye başkanlarından biri olduğunu söyledi. Yazıcı, Başkan Gürkan’ın çalışmalarını taraflı tarafsız herkesin takdir ettiğini ifade ederek, Başkan Gürkan’ın belediyeciliğin 5 temel esasları olan katılımcı, sosyal, kültürel, çevre dostu ve hizmet belediyeciliğin her alanında büyük hizmetlere imza attığını kaydetti. Yazıcı, Başkan Gürkan’ın Türkiye’ye rol model olan hizmetlerine bundan sonra da devam edeceğine yürekten inandıklarını ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “"Battalgazi Belediyesi olarak Türkiye’ye rol model olan hizmetler yaptık. Belediye başkanı veya bir yönetici atandığı dönemin veya seçildiği dönemin değil, ben nasıl yüzyılların, bin yılların yöneticisi olurum vizyonu içerisinde olmalıdır. Ve o vizyon içerisinde olması gerektiğini hep düşünmüşümdür. Arslantepe’yi ayağa kaldırırsınız geçmiş 5 bin yılın belediye başkanı olursunuz, Cafer höyüğü ayağa kaldırırsınız geçmiş 9 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Surları ayağa kaldırırsınız geçmiş 2 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Geleceğe yönelik yeni projeler yaparsınız gelecek yüz yıların belediye başkanı olursunuz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi’nin hizmet yarışında tek rakibinin yine Battalgazi Belediyesi olduğunu kaydetti.