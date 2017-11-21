Başkan Gürkan ile Çolak yetimlere yapılan yardımları konuştu

Ziyarette yetimlere yapılan yardımlar ile Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyetleri konuşuldu.

Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile makamında bir araya gelerek bir süre görüş alışverişinde bulundu. Burada konuşan Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Ümit ediyoruz ki hep hayırlı işlerin süregeldiği bir bina olur ve içerisinde kıymetli Başkanımızın da emekleri karşılık bulur" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kendileri hakikaten güzel işler yapıyorlar. Güzel işlere vesile oluyorlar. Yetimler Kervanı Derneği de Malatya’daki yetim ve öksüz çocuklarımızı hayırseverlerimizi buluşturmada önemli görevler ifa ediyorlar. Kendilerinin çalışmalarını yakinen takip eden biri olarak oradaki çalışma esas ve usullerini çok takdir ediyorum. Arkadaşlarımız gerçekten canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Memleketimizin kıyısında, köşesinde bulunan yetim ve öksüzleri bulup, onların dertlerine derman olma noktasında büyük emek sarf ediyorlar. Dertlere derman olma noktasındaki iş adamlarının katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Bu tür Sivil Toplum Kuruluşları, toplumumuzun sosyal barışın dengesidir. Bu anlamda memleketimizde huzur ve barışa, milli birlik ve bütünlüğümüze büyük katkılar vermiş oluyorlar” diye konuştu.