Başkan Gürkan KADEM'li yöneticilerle istişarelerde bulundu

Başkan Gürkan, KADEM'in çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirterek, “KADEM ile paydaş aktiviteler yapacağız” dedi.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, KADEM'in önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek, “Belediye olarak, STK'lar olsun, sendikalarımız olsun, meslek kuruluşları olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yol haritamızın oluşmasını hep onlarla istişare ederek yaparız. KADEM'de önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Özellikle kadınların hak ve hukukunun korunması noktasında, onların eğitilmesi, onların hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımının sağlanması noktasında büyük gayret gösteren bir kuruluşumuzdur. Betül hanımda bu konuda yoğun çalışma gösteren ve KADEM vasıtasıyla hanımlarımızı bilinçlendirme noktasında, her konuda konferanslar, paneller düzenleyen ve çalışmalarını yakinen takip eden birisiyim. Bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu tür çalışmalarının daha da artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizde zaman zaman KADEM ile paydaş olarak bu tür aktivitelerin içinde birlikte oluyoruz. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte daha çok işbirliğimiz devam edecektir. Burada bulunmaktan dolayı da mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği Malatya Şubesi Başkanı Betül Dürgen ise, “Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan beyefendiyi ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda oldukları için, destekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlerde KADEM olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her daim kadınlarımızın yanınızdayız” diye konuştu.