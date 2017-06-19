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19 Haziran 2017 18:00

Başkan Gürkan MTTB Başkanı Karayel’i makamında ağırladı

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Başkan Gürkan MTTB Başkanı Karayel’i makamında ağırladı

19 Haziran 2017 18:00

Ziyarette Malatya ve sivil toplum kuruluşlarının önemi konuşuldu.


Malatya’ya bir program vesilesi ile gelen Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, beraberinde Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Olgun, Milli Türk Talebe Birliği Genel Sekreteri M. Sinan Özhüsrev, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ve Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube eski Başkanı Mücahit Balin ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim Sivil Toplum Örgütlerine bakış açımız, belediyeciliğimizin programında da temel esas olan katılımcı belediyecilik anlayışı içerisindedir. Sivil Toplum Örgütlerimiz olsun, derneklerimiz olsun, sendikalarımız olsun, bunlarla yaptığımız istişareler belediyemizin hem yol haritasını, hem de yön pusulasını belirliyor" ifadelerini kullandı.


Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ise, Malatya’ya MTBB’nin bölge iftarına katılmak için geldiğini belirterek, “STK’lar bir şehrin kültür ve sosyal hayatına katkısı anlamında önemlidir. Bunu en son 15 Temmuz’da gördük. Ekstra ve olumsuz durumlarda örgütlü toplulukların ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha müşahede etmiş olduk. Ben bu anlamda STK’larımız içinde faaliyet gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Ziyarette Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel, Başkan Gürkan’a teşekkür plaketi verirken, Başkan Gürkan da günün anısına Karayel’e vazo hediye etti.




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