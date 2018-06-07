Başkan Gürkan öğrenciler ile bir araya geldi

Öğretmenler ve öğrenciler, Battalgazi ilçesindeki tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ve tarihi eserlerin tanıtılması noktasında verilen hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

Battalgazi Kazım Karabekir İlkokulu öğretmenlerinden Rahan Karakaya ve Ayşe Nokay, beraberinde bir gurup öğrenci ile birlikte tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ve tanıtılması noktasında verdiği hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, teşekkür ettiler. Burada konuşan Kazım Karabekir İlkokulu Öğretmeni Rahan Karakaya, Eskimalatya’da bulunan tarihi mekanları öğrencilerle birlikte gezdiklerini belirterek, “Biz, öğrencilerimize Kervansaray’ı, Ulu Cami’yi, Arslantepe’yi gezdirdik, Çınar Park’ta yemek yedirdik ve çok memnun kaldık. Daha önceki hallerini de biz, öğrencilerimizle gezip görmüştük. Çok atıl durumda olan yerleri ayağa kaldırmışsınız. Öğrencilerimiz bu durumu gördüler, onlarda çok memnun kaldılar” diyerek, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kazım Karabekir İlkokulu Öğretmeni Ayşe Nokay da, “Ben Eski Malatyalıyım. Malatya’da oturuyoruz ama oralarla bağlantımızı koparmadık. Ulu Cami’nin, Kervansaray’ın çok önceki hallerini iyi biliyorum atıl durumdaydı, ayağa kaldırmışsınız. Battalgazi için çok güzel olmuş. Çınar’ında eski halini biliyorum orası da güzel değerlendirilmiş, çok teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Öğrencilerimiz bizlerin geleceği, bizim istikbalimiz. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Bugün iyi eğitim gördükleri takdirde, gelecekte ülkemizin değişik kademelerde, ülkemizin yön pusulası ve yön haritasını bu çocuklarımız belirleyecek. Bu çocuklarımız ne kadar iyi, ne kadar güzel, ne kadar çok bilgilerle yetişirlerse, o kadar memleketin istikbali parlak olur. Bizler sosyal belediyecilik olsun, kültürel belediyecilik olsun, hizmet belediyeciliği olsun, çevreye olan sorumlulukla ilgili belediyecilik olsun, gerekse istişareye açık katılımcılık belediyecilik anlayışıyla olsun, biz toplumumuzla yaptığımız işleri istişare ediyoruz. Öğrencilerimizin de hem eğitim öğretim gördüğü ortamda, hem çevresel anlamda ki sağlıklı bir çevrede yaşamaları noktasında, eğitim ve öğretim ortamının kaliteli ve nitelikli olması noktasında, belediye olarak kültürel belediyecilik noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Özellikle okullarımızın gezi ve gözlem programlarına da rehberlik etmeye gayret ediyoruz. Kazım Karabekir Okulumuzun öğrencilerinin bugün tarihe yolculukla ilgili anılarını değerli öğretmenlerimizin de bizlere anlatmaları önemli. Bu çocuklarımıza küçük gezgin ve Battalgazi kitapçığıyla da aynı zamanda Malatya’nın hem tarihini tanıtmak, hem de gezecek, görecek yerlerin tanıtımını sağlamak ve ayrıca tarihe yolculuk otobüsümüzle de çocuklarımızı tarihi mekanlara götürerek geçmişimizi öğrenerek, geleceğe güvenli adımlarla yürüme gayreti ve çabası içerisindeyiz. Öğretmenlerimizi, okul müdürümüzü ve yöneticilerimizi de kutluyorum, öğrencilerimize de derslerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.