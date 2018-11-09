Başkan Gürkan, öğrencilerle kütüphanede buluştu

Gazi İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Fadime Demirel ile birlikte Battalgazi Belediyesi Millet Kıraathanesi bünyesinde oluşturulan kütüphaneyi gezdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrencilerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Gazi İlkokulu öğretmenlerinden Fadime Demirel, kütüphanenin çok güzel olduğunu belirterek, “Güzel bir hizmet olmuş. Hizmet için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kütüphanenin hizmete girmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, kütüphanenin herkese açık olduğunu vurgulayarak, “Burası hizmet binamızın içerisinde millet kütüphanemiz olarak değerlendirilmiştir. Ve öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla hizmete sunulmuş iki kütüphaneden bir tanesidir. Bunun Millet Kıraathanesi ve kütüphane şeklinde değerlendirdiğimiz bahçe içerisinde bir taraftan çocuklarımıza çay, meyve suyu verilirken, diğer taraftan da çocuklarımızın internet bağlantısı ile ödevlerini yapma imkanına sahip oluyorlar. Hem bilgi kaynağına erişme noktasında, hem de kendi seviyesine uygun olan kitapları burada kütüphane sorumluları tarafından ilgili çocuklarımıza ve yararlanmak isteyen kişilere o konuda rehberlik ve mihmandarlık yapılarak kütüphanemiz halkımızın tümünün hizmetine açılmıştır” şeklinde konuştu.