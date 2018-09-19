Başkan Gürkan, park çalışmalarını yerinde inceledi

Beydağı Mahallesi'nde yapımı devam eden park alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “Amacımız vatandaşımızın gelip dinlenebileceği, nefes alabileceği, çocuklarımızın rahat oynayabileceği mekanlar oluşturmak” dedi.

Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre ve yeşilin korunması belediyeciliği kapsamında merkez Beydağı Mahallesi'nde park yapım çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Latif Okyay ve bazı birim müdürleri ile birlikte park alanında incelemelerde bulundu. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, “Burada en büyük problem parkların yeşillendirilmesi ve yeşilin devam ettirilmesi ile ilgili su problemi. Bu su problemi ile ilgili aşağıdaki sondajımızda ki buraya iki kilometrelik bir mesafe var. O iki kilometrelik mesafeden suyu buraya getirerek buranın yeşille kucaklaşıp, suyla, maviyle bütünleşmesi noktasında arkadaşlarımız gerekli çalışmaları ve yollarla ilgili izin noktasındaki yazışmalar devam ediyor. İnşallah o yazışmalar olumlu gerçekleşirse buradaki parkımız yeşille bütünleşip vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Amacımız vatandaşımızın gelip dinlenebileceği, nefes alabileceği, çocuklarımızın rahat oynayabileceği mekanlar oluşturmayı düşünüyoruz. Burası oldukça geniş alanlar. Camiye kadar uzanan onlarca dönümlük park alanları oluşturulabilinecek. İnşallah o park alanlarını da bu vesile ile yeşillendirilmesini de temin etmiş oluruz. Beydağı Mahallesi böyle yeşil bir alana bürünen bir mahalle hüviyetine gelir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Merkez Beydağı Mahalle Muhtarı Hakverdi Sevgi'de, Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan'a teşekkür ederek, "Burada oluşturulacak park alanı Beydağı, Cemal Gürsel, Yavuz Selim Mahallemizdeki vatandaşlarımıza yani üç mahallemize hitap edebilecek bir park olacak. Ayrıca TOKİ bölgesinden yaşayan vatandaşlarımıza da hitap edebilecek bir park olacak. İkinci bölgede de bizim bir park alanımız var. İnşallah orayı da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere bölgemize kazandırabilirsek daha fazla yeşil alana sahip olabileceğiz. Hani Yeşil Malatya diyoruz ya en azından Beydağı'nı da yeşillendirmiş oluruz. Havuzuyla, peyzajıyla, parkı bölgemize kazandırmış olacağız. Ayrıca başkanımızdan Pazar yeri istemiştik. Kendisi mahalle halkımızın huzurunda gerekli çalışmaların yapılacağını uygun görülen alana pazarın kurulacağını beyan ettiler. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun" diye konuştu.