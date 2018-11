Başkan Gürkan, pazar esnafı ile bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı esnafı ile bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen Başkan Gürkan, “Pazar esnafı bizim güvenlik sigortamızdır” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız ve bazı birim müdürleri ile birlikte Pazar esnafı ile bir araya geldi.

Burada konuşan Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre, Başkan Gürkan'ın her zaman Pazar esnafının yanında olduğunu belirterek, “Selahattin başkanımız aileden birisidir. Kendisinin bu ilk ziyareti değil, cenazemiz olsa, nerede düğünümüz, hastamız olsa bir çiçekle yada bir hediye ile mutlaka görüyoruz. Bu yüzden de kendisini pazarcı esnaf ailesinden biri olarak görüyoruz. Kendisini çalışmalarından, kişiliğinden ve şahsiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben 4 yıl öncede söylemiştim, kendisi mert, dürüst Malatya'nın özünde yetişmiş, toplumu bilen, toplumun içinde yetişmiş, toplumun evladıdır. Çok güzel hizmetleri oldu Malatya'mıza. Biz, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz ve çizdiği her yolda da kendisiyle beraber yürüyeceğiz. Biz vatandaşız, sokağın sesini duymak isteyen bizi dinlesin, vatandaşın nabzını tutmak isteyende bizi dinlesin. Şuan burada Türkiye'de yaşayan her milletten ve ırktan insan burada. Kimse gidip de milyarlarca para verip, araştırma yaptım, yok bu kurumdan bu haber geldi, yok bu oylamada bu sonuç çıktı gibi laflara kesinlikle biz itibar etmiyoruz. Ses bizim, bizi yönetecek bir idareci varsa oda yanımızda” ifadelerini kullandı.

“Biz başkanımızdan çok memnunuz”

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız ise, “Biz başkanımızdan çok memnunuz, kendiside bunun farkında ve halkımızda bunun bilincinde. Sonuna kadar başkanımızın arkasındayız. Gelen müşterilerle girmiş olduğumuz diyaloglarda bile Selahattin başkanın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok memnunlar. Bu yapmış olduğu çalışmalardan dolayı bizde başkanımıza teşekkür ediyoruz. Esnafımız ile de çok ilgili, hiç kimseyi geri çevirmez, belediyeye girmek istediğimizde kırk kapıdan geçmemize gerek kalmaz ve direk başkanımızın yanına gidebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Başkanımızın her zaman yanındayız”

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce'de, “Her zaman sokağın, gariban esnafın yanında olan ve Holdinglerin, AVM'lerin açılışında değil de, bugün sokağın içerisindeki vatandaşa, halka hizmet veren, halkın içinde esnaflarla beraber olan başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışı ile gönül belediyeciliği yapan başkanımız, bu noktada Malatya'mıza çok güzel hizmetler yapmıştır. Özellikle Pazar esnafının, minibüs esnafının, servis esnafının can damarı olan hizmetleri bir bir yerine getirmektedir. Başkanımıza bizde her zaman destek veriyoruz, başkanımızın da her zaman yanındayız” diye konuştu.

“Malatyamız için değil, Türkiye için örnek çalışmalar yapıyor”

“Burada halkın içinde olmak ve onların söylediklerine şahit olmak bizleri de çok mutlu etti” diyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cösertoğlu'da, “Tabi zincirlere tabi olan insanların bunu görmesi mümkün değil. Koruma zincir genelde Türkiye'de büyük bir çıkmazı getiriyor. Ben Selahattin başkanımın yaptığı bütün faaliyetlerde mutlaka bilgi sahibiyim ve kendime örnek aldığım ve arkasında durmak istediğim, kendi bölgem olan Arapgir ve yaptığım iş çevresinde de modellediğim bir doğrudur, bir gerçektir. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Malatyamız için değil, Türkiye için örnek çalışmalar yapıyor. Tarih ve kültür mirasında büyük bir değer ortaya çıkardı. Malatya'mızı öne çıkardı. Şimdi de sokak ve sokak esnafıyla birlikte bir duruş sergiliyor" ifadelerine yer verdi.

“Pazar esnafı bizim güvenlik sigortamızdır"

Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Pazar esnafı ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu sabah pazarcı arkadaşlarımızla birlikte olmaktan ve onlarla kahvaltı sofrasında olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendileri bizlere sofralarını açtılar, gönüllerini açtılar. Gönüllerinde, sofralarında hep bereket olsun istiyorum. Gönülleri, gönül cenneti ile müşerref olsun, sofraları da Halil İbrahim bereketi ile bollansın, nasiplensin diyerek, kendilerine de bol kazançlar, helal kazançlar temenni ediyorum” dedi.

“Pazar esnafı bizim güvenlik sigortamızdır” diyen Başkan Gürkan, “Alın teri ile bizzat sabahın şafak sökümünde gelip, esnaf olarak, pazarcı olarak kendi tezgahını kurup, tezgahında satacağı ürünleri temizleyerek vatandaşa, müşteri memnuniyetini esas alan bir anlayış içerisinde onları aldatmak yerine değil, onlara yardımcı olmak anlayışı içerisinde olan pazarcı esnafımızı tebrik ediyorum. Pazarcı esnafı bizim ayrıca güvenlik sigortamızdır. Mahallelerimizin güvenlik sigortalarıdır, sokaklarımızın güvenlik sigortalarıdır. Onlar gittikleri mahalle ve sokaklarda bir güvenlik çemberi oluştururlar ve kim gelir, kim geçer onları tanırlar. Aynı zamanda oto kontrol sitemi dediğimiz, mahallenin korunması ile mahallelik fikrinin oluşmasında da en büyük orijin kaynağı pazarcılar olmuştur. Burada söylenen sözler bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Bizim nefsimizi kabartmak yerine bizim omzumuzu çökertiyor. Sorumluluk ve yükümüzü artırıyor. Netice itibariyle buradaki insanların sizlerle ilgili söylediği sözler sizin artık dik durmanız konusunda değil, emanet olarak aldığınız o yükü en iyi ve ileri noktaya ve hedefe nasıl götüreceğinizin gayret ve şevkini veriyor. Biraz önce orada bir hanım kardeşimiz konuştu. Özellikle ‘siz bize hakkınızı helal edin' dedi. Yani vatandaşımızın feraseti, o ince çizgisi, gönül cenneti, hakikaten ben bugün burada duyduğum hazzı hiçbir yerde duymadım. Ben tüm pazarcı kardeşlerimizi ve diğer esnaf kardeşlerimizi ve buradaki mahalle sakinlerimize de bu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Buna layık olmaya çalışacağız. Netice de ortak paydamız Malatya'dır” ifadelerini kullandı.