Başkan Gürkan, sanat camiası ile bir araya geldi

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gelen uluslararası festival direktörleri, yönetmenler ve sanatçılarla bir araya geldi.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sanat camiası ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hakikaten 1071'den 400 yıl önce Anadolu'nun fetih süreci Malatya'da başlamıştır. Selçuklular'da bu merkez şehzadeler şehri ve medeniyet merkezi dediğimiz o dönem de Mevlana'nın, Sadreddin Konevi'nin, İbni Arabi'nin hocalık yaptığı Şahabiyye-i Kübra ve Şahabei Şura Medreselerin bulunduğu bir mekan üzerindesiniz. Gezmiş iseniz orada tarihin başladığı sıfır noktası diye tabir ederler Urfa için. Ama biz Malatya'yı tarif ederken, medeniyetin başladığı yer olarak tarif ediyoruz. İlk devlet hayatının, ilk yerleşik hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının ve ilk gümrükleme işlerinin yapıldığı merkez Malatya'dır. O dönemde Emeviler zatü'l himme demişler, yani burası himmetli zatların yaşadığı diyar. Evliya Çelebi ise, Malatya'yı tarif ederken, Dar-ül Rifat yani seçkin İnsanların yaşadığı diyar diyerek tarif etmiştir. Sizler himmetli zatların ve seçkin insanların yaşadığı diyarda, görmek ve ağırlamak bizi son derece mutlu etmiştir. Sizler sanat camiasının içindesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ‘Bir milletin sanatçısı yoksa o milletin esas ayak damarlarından biri kopmuş demektir' Hakikaten siz milletimizin ayak damarısınız, 5 duyu organısınız. Gözüsünüz, kulağısınız, tatma, duyma, hissetme organısınız. Bun anlamda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Sinema içinde esas olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde rollerimizin iyi olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

Kazakistan'dan gelen Görüntü Yönetmeni Alexandr Rubanov ise, “Kervansarayı daha eski ve yıpranmış olduğunu sanıyordum. Ama çok güzel bir şekilde tadilatı yapılmış. Turistler için çok güzel bir mekan haline gelmiş. Eskiden kervanların geldiği, toplandığı yerlerin bu şekilde korunması taktire şayan. Arslantepe'den bakıldığında bütün çevre çok güzel, çok estetik bir şekilde görünüyor. Bence bir film çekmek için çok harika bir yer. Malatya'nın çevresi çok rahat bir şekilde görünüyor, çok beğendim. Ulu Cami'nin içine girmedim. Ben görüntü yönetmeniyim. Dışarıdan bir çok fotoğraf alma imkanım oldu ve etrafını çektim. Medresenin yıkık olduğunu gördüm, orayı da çektim. Bu tarihi havzayı çok beğendik. Eğer bir sinema filmi çekmek gibi durumum olsaydı Malatya'da mutlaka çalışırdım. Özellikle Battalgazi'de bu güzel mekanlarda sanatımı icra etmek isterdim. Çünkü eskileri çok güzel bir şekilde yansıtıyor. İnşallah hep bu şekilde devam eder. Başkanımız çok misafir perver birisi. Başkanımıza aydınlık bir yol diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran'dan katılan Rasoul Iranzad da, “İran'ın Tebriz şehrinden buraya geldim. Son günlerde Malatya'da olmaktan çok memnunum. Burada çok yerleri gezip, dolaştık. Ulu Cami'ye gittik, Selçuklu döneminde yapılmış olan ve mimarisi büyüleyici olan bir cami. Oranın tarihini ve tüm ayrıntılarına şahit olduk. Arslantepe'ye gittik, oranın güçlü ve kadim tarihini anladık. Bürokrasinin oradan başladığını öğrendik ve temel olarak demokrasi bitkilerinin orada olduğunu gözümüzle gördük. Battalgazi'de Kervansaray'ı da gördük. Yapmış olduğumuz gezi ve turda Malatya ile tanıştık. Bu bağlantı sadece bizimle değil de ülkeler arasında İran-Tebriz-Türkiye arasında da olsun. Malatya film festivali ile birlikte tamamen dostluk, kardeşlik seviyesi daha yüksek seviyede olsun. Malatya Film Festivali buranın Belediye başkanlarının yardımı ile yapılmış. Onlara da teşekkür etmeliyim. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etmeliyim. Bu davranışları kendilerinin ince düşünceli, estetik ve sanata bakış açılarını gösteriyor. Bir şehrin belediye başkanı sanattan anlarsa o şehrin tamamıyla bütün insanların sanattan anlayıp, dostluğa, barışa, kültüre, saygı ve sevgi ile yakınlaşacağına inanıyorum. Bu şehrinde yaşayanlar için çok seviniyorum. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Azerbaycan'dan Malatya'ya gelen Ruslan Aghazadeh ise, “Malatya'ya üçüncü defa gelişim. Malatya'ya her geldiğimde yeni yeni farklılıklar görüyorum. Film festivali için her geldiğimde yeni filmler ve belgesel çalışmalarımı paylaşıyorum. Önceki gelişlerimde şehri çok fazla gezme imkanım olmamıştı. Ama bu sefer geldiğimde Battalgazi bölgesindeki tarihi eserleri gezme imkanına kavuştum. Battalgazi'de, Ulu Cami'ye gittik. Bu şeref verici bir şey. Belediye başkanına verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Diğer geldiğimde tarihi yerleri gezmemiştim, ama bu defa gezdim. Bu bizim Türk'ün tarihidir. Türk olduğum için tekrar tekrar onur duydum” şeklinde konuştu.

“Ezan Okundu, Bu Beni Çok Etkiledi”

Rusya'dan katılan Maxim Elagin de, Ulu Cami'yi çok beğendiğini ve etkilendiğini belirterek, “Kervansaraya ilk gittiğimde çok etkilendim. Çünkü eskiden oraya insanlar gelmiş ve zaman geçirmişler. Kervansarayın restore edilip koruma altına alınmasını çok beğendim. Ulu Cami, ben Müslüman olmamama rağmen benim ilgimi çekiyor. Onu gördüğümde her zaman yeni bir şeyler öğreniyorum gibi geliyor. Bu sefer gittiğimde çok etkilendim, çok güzel bir yapımı var. Depremlere karşı olsun, her hangi sıkıntıda ne ile karşılaşacağımızın farkındayız ve bunun için korunmuş. Oradaki sıcaklık derecesi düşük olmasından dolayı biraz daha canlı yapılmış ve bence güzel yapımı var. Tam bizim çıkışımızda ezan okundu, buda beni çok etkiledi. Oranın tarihi bir yer olmasından dolayı gidip namaz kılmaları da çok güzel bir şey. Malatya'nın kayısı şehri olduğunu Arslantepe'den bakınca çok daha iyi anlıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde görüyorsun. Orada eski yaşamın durumunu anlatan her şey var. Bence çok güzel bir yerdi mutlaka gezilmesi gereken bir yer olduğunu da buradan belirtmek istiyorum” diye konuştu.