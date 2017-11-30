Başkan Gürkan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Başkan Gürkan, “Şehit ve gazilerimize yapılan her hakaret milletimize ve ülkemize yapılmış sayılır” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ile birlikte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, yönetim kurulu üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ve değerli Başkan Yardımcılarına bu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli Başkanımız Şehit ve Gazi ailelerinin sürekli yanında olduğunu biliyorum. Başkanımız hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmamıştır. Maddi ve manevi tüm destekleriyle yanımızda olmuştur. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirterek, “Ateş düştüğü yeri yakar. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması bizler için hafifletici neden. Ama onların açılarını hep içimizde hissetmemiz lazım. Onlara minnet ve şükran duygularımızı ömür boyu milletçe terennüm etmemiz lazım. Hakikaten kolay bir hadise değildir. Hayatlarının baharında, gençliklerinde evinize, eşinize, çoluk çocuğunuza ve yakınlarınıza doymadan kara toprak sizi alıyor. Sizden sonra gelenler daha rahat yaşasın diye siz canınızı onların yaşaması için toprağa veriyorsunuz. Elbette manevi anlamda ecirleri büyüktür. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: ‘Siz onlara ölüdür demeyin, Allah katında onlar diridirler’. Allah şehitlerimizin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Biz yaşayanlar ve yerel yöneticiler olarak şunu da bilmemiz gerekir: Şehit eş ve yakınlarına olumsuz bir şeyle karşılaşsak bile her konuda onlara saygı ve muhabbette bulunmamız lazım” şeklinde konuştu.

Ankara’da iki gazi ve yakınlarına yapılan saldırıya da değinen Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde iki gazimize yapılan çirkin hareketi kınıyor ve nefretle telin ediyorum. Şehit ve gazilerimize yapılan her hakaret bize yapılmış diye addedilir. Milletimize ve ülkemize yapılmış sayılır. Geçmişimize ve bugün yaşayanlara ve geleceğimize yapılmış sayılır. Dolayısıyla devleti ebed müddet tutmak istiyorsak muhakkak şehit ve gazilerimize dün olduğu gibi bugün ve yarın da sahip çıkmalıyız. Bu sorumluluk ve yükümlülüğümüzün idraki içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi’nin önemli faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “Allah’a şükür ki bir derneğimiz var. Bu derneğimiz şehit ve gazi ailelerimizin sorun ve problemleriyle ilgili ve onların bir sosyal donatı alanda tanışıp kaynaşması için önemli bir görev üstleniyor. Şehit aileleri ve dernekleriyle yakından ilgileniyoruz. Bu ilgilimiz bizim mecburiyetimizdendir. Biz bu devlet için, bu millet için, bu ülke için canını seve seve vermiş şehitlerimize biz ayaklarına turab da olacağız, onların yakınlarına da başımızın üstünde gezdireceğiz. Bu bir vebali sorumluluktur. Bunun da bilinci içerisindeyiz. Şehit ailelerimizin bu derneklerde bir araya gelmesi en azından acılarını hafifleteceğine inanıyoruz. Dernek başkanlarımız da bu konuda gayret gösteriyorlar. Bugün sizi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Ayrıca büyük bir manevi haz duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu kadar şehit yakının yanında o toprağa düşmüş Allah indinde diri olanların ailelerinin yanında olmaktan kendimi bahtiyar hissediyorum” diye konuştu.