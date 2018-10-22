Başkan Gürkan, Şehit Fethi Sekin'in ailesini ağırladı

Kahraman şehit Fethi Sekin'in ailesi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 günü saat 16.10'da bomba yüklü araçla gelen ve hakim, savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek isteyen teröristlere kahramanca mücadele ederken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve ablası Fikriye Sekin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehit polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Gürkan, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, "Mehmet Zeki Sekin'in bizi ziyaret etmesinden ziyadesiyle memnun olduğumu belirtmek isterim. Öyle bir yiğit evlat yetiştirmiş ki, öyle bir alperen yetiştirmiş ki, canı pahasına İzmir Adliyesi'ni savunup orada büyük bir katliamının önüne geçti. İşte Türk anası ve babasının yetiştirdiği evlat budur. Şehit olan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onun şefaatine öncelikle annesinin, babasının, ailesinin ve bizlerin mazhar olmasını temenni ediyorum. Bizim Anadolu'da böyle kahraman evlat yetiştiren ana ve babalarımız olduğu müddetçe, bu vatanın toprağına göz dikenin gözlerinin çıkacağını ve bu vatan üzerinden hesap yapanların bir değil, bin defa düşünmesi gerektiğini söylemek istiyorum. İyi ki böyle annelerimiz ve babalarımız var. Bu vatanın birliği, beraberliği ve bütünlüğü için yetiştirilen evlatlar, gerek Afrin'de olsun, gerek Fırat Kalkanı'nda olsun, gerek Kuzey Irak'ta olsun ve gerekse iç güvenlikte olsun, canlarını seve seve bu vatanın birlik ve beraberliği için feda ediyorlar. O feda eden şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar ihsan eylesin” diyerek, şehitlik mertebesinin önemine dikkat çekti.

Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise, “Burada bir dizi program için geldim. Programdan önce Belediye Başkanımızı ziyaret etmek istedim. Bizi kabul ettikleri için hem kendisine hem de tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu memlekette Fethi Sekiler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin tane doğar. Tüm kahramanlarımızı ve onları yetiştiren tüm ailelerinin alnından öpüyorum. Dün beraberdik, bugünde beraberiz, yarında beraber olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, ziyaret sonrası Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'e Kur'anı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Gürkan, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve beraberindekilerle birlikte son olarak Battalgazi Belediyesi fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini gezdi.