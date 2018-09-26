Başkan Gürkan, servis şoförleri ile bir araya geldi

Servis şoförlerine hitaben konuşan Başkan Gürkan, “Size bir çocuk emanet ediliyorsa, o çocuk sizin evladınızdır. Onu gideceği yere sağ, salim götürmek gibi bir sorumluluğunuz var” dedi.

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda servis şoförlerine yönelik düzenlenen toplantıya, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Malatya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, emniyet ve jandarma yetkilileri ile servis şoförleri katıldı.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, servis şoförlerine bazı tasfiyelerde bulunarak, “Hizmet içi eğitim faaliyetleri bana göre olmazsa olmaz olgusudur. Esasında hangi teşkilat olursa olsun, hangi kurum olursa olsun kendi iç dinamizmini, kurumsal yapısını ve aidiyet olgusunu, ileri hedefe kilitlenmesinin temel esprisi kurumsal anlamda iç eğitimdir, hizmet içi eğitimdir. Buna çok önem vermemiz gerekir. Tabi zaman zaman televizyonlar ve haber bültenlerinde de izliyoruz. Servis şoförleri ile ilgili çok yanlış tutum, olumsuz ve davranışları televizyonlarda hepimiz izliyoruz. Buradaki hizmet içi eğitimin temel amacı, şoförlerimizin öfke kontrolü noktasında, empati yapma noktasında, trafik kurallarına uyma noktasında ve kendilerine emanet edilen yolcuları, öğrencileri bir namus bilip, onun bir emanet olduğunu, emanet ehli olma vasfını taşıma bilinci içerisinde olması lazım. Size bir çocuk emanet ediliyorsa, o çocuk sizin evladınızdır. Onu gideceği yere sağ-salim götürmek gibi bir sorumluluğunuz var. Sadece kurallara uymayacaksınız, ayrıca karşısındakinin dalgınlığını da hesap ederek onun hatasını da telafi edecek, tutum, davranış içerisinde olmanız lazım. Yani trafik de çok usta olmak mümkün değildir. Surat felakettir diyorlar. Genelde trafik kazaları durak yerlerinde gerçekleşmekte. Durak yerlerinde yavaşlanacağını herkes bilmesi lazım” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan'ın yaptığı konuşmanın ardından servis şoförlerine yönelik uymaları gereken kurullar hakkında bilgiler verildi.