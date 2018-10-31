Başkan Gürkan Tabip Odası Yönetimi ile bir araya geldi

Doç. Dr. Erol Karaaslan ve oda yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Karaaslan ve oda yönetim kurulu üyeleri ile istişarede bulundu. Burada konuşan Malatya Tabip Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erol Karaaslan, Başkan Gürkan'ın yaptığı çalışmaları yakinen takip ettiklerini belirterek, “Odamıza teşriflerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başkanımızın çalışmalarını hekimler ve vatandaşlar olarak yakinen takip ediyoruz. Öncelikle eski Devlet Hastanesi'nin yerinin yeniden hastane olması için gayretlerini yakinen biliyoruz. Bu noktada da kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, katılımcı belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirterek, yapılan hizmetleri sosyal taraflarla istişare ederek hayata geçirdiklerini kaydetti. Malatya Tabip Odası ile her zaman istişare içinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Tabipler Odası Malatya Şubesi bizim fikirlerinden, düşüncelerinden ilham aldığımız ve onları hayata tatbik etme noktasında önemli kazanımlar elde ettiğimiz bir meslek kuruluşudur. Biz İnönü Üniversite ile birlikte Türkiye'de ilk olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp anlamında İspendere İçmeleri'nin bulunduğu yerde şu anda 15 bin metre kapalı alanı olan bir rehabilitasyon merkezini bitirmek üzereyiz. Tabi bunu yaparken de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile ortaklaşa yapıyoruz. Ve bu ortak çalışmanın en temel unsuru da oradaki geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanlarımızın poliklinik ve tedavi odaları, onlarla ilgili geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili rehabilitasyon anlamında, hizmet içi faaliyetlerin yürütülmesi anlamında, Türkiye'ye hitap edebilecek bir fiziki mekan hazırlanması noktasında bize çok destek vermişlerdir. Dolayısıyla bizler Malatya Tabip Odası'nda misafir olmaktan, onlarla birlikte olmaktan ve düşüncelerini paylaşmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.