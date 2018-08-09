Başkan Gürkan ve Rektör Kızılay, Turgut Özal Üniversitesinde

Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte yeni üniversitenin kampüsünde incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İnönü Üniversitesi Rektörü ve Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, beraberinde Turgut Özal Üniversitesi ve Battalgazi Belediyesi birim yöneticileri ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi kampüsünde incelemelerde bulunarak, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada konuşan Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Turgut Özal Üniversitesi ile ilgili bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Malatya Turgut Özal Üniversitesine bu yıl bin 45 öğrencinin kayıt yaptıracağını belirten Kızılay, “Bugünlerde tercihler yapılıyor. 3-7 Eylül tarihlerinde de kayıtlar yapılacak. Burası Turgut Özal Üniversitemiz’in ana kampüsü, ana yerleşkesi olarak bu yıl hizmet verecek” ifadelerine yer verdi.

Üniversitenin yeşil dokusu ile birlikte 800 dönüme yakın bir alanda kurulduğunu ifade eden Kızılay, “Turgut Özal Kampüsümüzün, yollarımızın asfaltlanması, çevre düzenlenmesi yapmamız gerekiyor. Bu kampüsün başından beri çok büyük desteğini gördüğümüz Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibi bugün yine aramızda. Battalgazi Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da kurulduktan itibaren Malatya Turgut Özal Üniversitemizin merkezi burası ve rektörlüğün buraya kurduk. Bina tadilatı yapılarak daire başkanlıklarını da buraya kuracağız. İnşallah yol ve çevre düzenlemesi için de Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibinden güçlü bir destek istiyoruz. Burası zaten Malatya’nın yeşil dokusu ile güzel bir çevre düzenlemesi ile daha güzel olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Turgut Özal Üniversitesi’nin Malatya’nın ortak değeri olduğunu belirterek, “Her şey aslına rücu eder mantığı içerinde hareket ettiğimizde, geçmiş tarihimizde Malatya’da yani bugünkü Battalgazi’nin bulunduğu yerleşik alanda iki üniversite vardı. O dönemde medrese diye tabir edilen Şahabe-i Kübra ve Şahabe-i Şura Medresesi olmak üzere iki üniversite vardı. Bugün Battalgazi sınırları içerinde bir Turgut Özal Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi, memleketimizin yetiştirdiği iki cumhurbaşkanın isminin verilmesi de Malatya için ayrı bir katma değer olarak ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Kampüsünün Turgut Özal’ın şahsına yakışır bir güzellikte kampüse kavuşturulması adına gerekeni yapacaklarını ifade eden Gürkan, “Rektörümüz bu konuda hakikaten koordinasyon ve işbirliği, aynı zamanda ortak payda konusunda hareket etme konusunda kendilerini takdir ediyorum. Gerçekten de çaba gösteren, şehrimizin, üniversitemizin güzelleşmesi anlamında gayret gösteren bir hocamız. Netice itibariyle üniversiteler artık uluslararası bir düzlem içerisinde değerlendirmek lazım. Gerek İnönü Üniversitesi, gerek Turgut Özal Üniversitesi olsun bunlar Malatya’nın değerleridir ve ortak paydasıdır. Milli gururdur diye ifade etmek istiyorum. Bu üniversitelerimiz inşallah ileriki aşamalarda bilimsel çalışmaları ki İnönü Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nin özellikle karaciğer ve böbrek nakilleri bugün dünya da ilk sırada yer almaktadır. Avrupa’da ilk sırada yer almaktadır. İnşallah temennimiz ve dileğimiz odur ki ülkemizin gelişim, değişim ve dönüşüme büyük katkı da bulunan ve o ismi alan Turgut Özal Üniversitesi de, dünyada ve Avrupa’da kendisini kanıtlayacak ve ülkede öne çıkaracak bilimsel çalışmalara imza atarlar” diye konuştu.