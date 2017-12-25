Başkan Gürkan’a ‘Yılın Yerel Yöneticisi’ ödülü

2 ödül birden alan Başkan Gürkan, ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın elinden aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 7. si gerçekleştirilen Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni’nde, 2 ödül birden alarak ‘Yılın Yerel Yöneticisi’ seçildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma kategorisinde ‘Mahalle Müzeleri Projesi’, Çevre Düzenleme ve Yeşil Alan kategorisinde ise ‘Tarihi Çınar ve Rekreasyon Projesi’ ile 2 ödül birden alan aldı. Yılın yerel yöneticilerine ödülleri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız tarafından verildi. Başkan Gürkan, ödülünü Taner Yıldız’ın elinden aldı. Eski Bakan Yıldız, ödülü takdim ederken Başkan Gürkan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Daha önce yerel, ulusal ve uluslararası birçok ödül alan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ödülü Battalgazi halkı adına aldığını söyledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mahalle Müzeleri Projesi, daha önce de Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Uygulama Ödülü’ne layık görülmüştü. Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından verilen ödül ile birlikte Mahalle Müzeleri Projesi iki kez ödüle layık görülen proje oldu.

Erciyes Kardan Adam Tesisleri’nde düzenlenen ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bazı il ve ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.