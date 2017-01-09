Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 18:45

Başkan Gürkan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Gürkan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 18:45

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün sahada bulunan gazeteciler açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti. Gürkan, "Gazetecilik mesleği, en önemli kamu hizmetlerinden biridir. Vatandaşın haber alma özgürlüğüne katkı sunan gazeteciler, ileri demokrasilerin yaşandığı gelişmiş ve çağdaş ülkelerde bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Ülkemizde, basın kuruluşları ve medya mensuplarının önemli sorunlarının yanında sorumluluklarını hiçbir zaman geri planda tutmamıştır. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında basın kuruluşlarının ve gazetecilerin tavrı, bir ülke için, bir millet için basının önemini ortaya koymuştur. Türk basını, 15 Temmuz darbe girişimine karşı aldığı tavırla, gösterdiği birliktelikle milletimizden tam not almıştır. Böyle önemli bir mesleği sorumluluk bilinci ile yerine getiren gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
3
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç