Başkan Gürkan’dan Engelliler Günü mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "3 Aralık, BM tarafından engellilik konusundaki toplumsal bilincin artmasına ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir gün olarak ilan edilmiştir. Ülke nüfusunun yaklaşık 8,5 milyonunu engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu rakam düşünüldüğünde, engelli haklarının, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu durumun farkında olarak; Battalgazi’yi engelli kardeşlerimiz için kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, engelsiz bir Battalgazi ortaya çıkarmak, onların hayata sıkı sıkıya tutunmalarını, içlerindeki yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak adına planladığımız Engelsiz Yaşam Merkezimiz çok yakında hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Ampute Futbol Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olması, engelli vatandaşlarımıza fırsat verilmesi durumunda neleri başaracağını göstermiştir. Bu başarı, ülke olarak bizleri de gururlandırmıştır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bugünlerimizi sağlık ile yaşıyor olmamız yarınlarımızı da bu şekilde geçireceğimizin garantisini veremiyor. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, her zaman tüm vatandaşlarımızı, engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmaya ve sorunlarının giderilmesi yönünde yürütülen çalışmalara destek olmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşünceler ile her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle, 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.