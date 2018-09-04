Başkan Gürkan’dan Malatyasporlu futbolcular nasihat

Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele eden Malatyaspor’un yönetim ve futbolcularını makamında ağırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, genç futbolculara bazı nasihatlerde bulunarak, “Amatör ve takım ruhu ile mücadele edin” dedi.

Malatyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Güner ve Kulüp İkinci Başkanı İdris Payza, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve genç futbolcularla birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Atatürk’ün, ‘Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözünü hatırlattı. Genç futbolculara önemli nasihatlerde bulunan Gürkan, “Bizler de Türk sporunu desteklenin yanı sıra çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu yetişmeleri için spora destek olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü sağlam kafa, sağlam vücutta olur. Sağlam kafanın sağlam vücutta olması için de yani beslenmenin yanında, iyi bir spor eğitiminin de gelişmesi lazım. Sizler de bu anlamda bu sporu amatör ruhla yapın. Profesyonel mantıktan uzaklaşın. Profesyonel mantığa gittiğiniz zaman her şeyi paraya geçersiniz, daha kanadınız olmadan uçmaya kalkarsınız ve kanadınız sizi uçmaya götürmez. Bu iş amatör ruhla yapıldığı zaman başarı gelir. Zaten daha sonra profesyonel olursunuz. Ama amatör ruhla başarılı olmayan, amatörken ’ben profesyonelim’ mantığına gittiğiniz zaman, parayla tanıştığınız zaman, geleceğinizi ve istikbalinizi kaybedersiniz” şeklinde konuştu.

Takım ruhu ile hareket edenlerin başarılı olduğunu kaydeden Gürkan, “Takım ruhu ile hareket etmeyenler ne kadar başarılı olursa olsun, arkadaşları ile uyumu olmayan takım ruhu ile hareket etmeyen adamda bu sefer çekememezlik ve istememezlik başlayacak, başarınız bir anda geriye gidecek. Onun için biz hocalarımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Tebrik ediyorum ve güzel bir iş yapmışsınız. Gençlerimizi de kutluyorum” diye konuştu.

Malatyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Güner ise desteklerinden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Biz memleketimizi seven insanlarla var olan, sevgi ile yetişen insanlarız. Bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı İdris Payza da Malatyaspor’un bir değer olduğunu kaydederek, “Yere düşmesine rağmen biz ne yapabiliriz, geri kalan gençlerle devam edip, bu takımı da 3. Lig’e kazandırmaya çalışıyoruz. Bizler birinci derecede tüm kapıları çaldık ama kapısını ve gönlünü tamamen açan Selahattin başkanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda ise kulüp yönetimi tarafından Başkan Gürkan’a üzerinde adının yazdığı 44 numaralı Malatyaspor forması hediye edildi.