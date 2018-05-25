Başkan Gürkan’dan ‘Millet Bahçesi’ değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski statların yerinin Millet Bahçeleri olarak değerlendirileceği yönündeki açıklaması, İnönü Stadı ile ilgili belirsizliği ortadan kaldırdı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski statların yerinin Millet Bahçeleri olarak değerlendirileceği yönündeki açıklamasını Malatya adına sevindirici bir açıklama olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Netice itibari ile hükümetimiz bu konuda da hassastı. 2014’te de hassastı, 10 Ekim 2014 tarihinde Başbakanımız buraya geldiğinde biz bunu izah etmiştik. Belki o zaman hatırlarsanız basına da intikal etti, Battalgazi’nin Yeşil Kuşak Projesi noktasına gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etmişti. Biz bu talebimizi sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade etmiştik zaten. Cumhurbaşkanımızda o ifadeyle birlikte hemen o anda TOKİ başkanımız da ordaydı. TOKİ başkanımıza da gerekli talimatları verdi. Bu Yeşil Kuşak Projesine gerekli ilgi alakayı gösterin, diye ifade etmişti. Zaten 2014 seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımızın bir televizyona açıklamasından da bizim tasavvur ettiğimiz şehirlerde yapacağımız parklarda şair şiirini yazacak, bestekarlar bestesini yapacak, edebiyatçılar romanını yazacak, gezmek isteyenler gezecek, kitap okumak isteyenler kitap okuyacak demişti. Bizde Cumhurbaşkanımızın bu fikrine atfen Malatya’da 200 dönümlük bir alan içerisinde Yeşil Kuşak bandının oluşturulması noktasında bir proje geliştirdik. Proje kapsamı içerisinde Hürriyet Parkı, Atatürk Kız Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve stadyumun bulunduğu yer, belediye hizmet binamızın bulunduğu 200 dönümlük yer, şehrin merkezinde Center Park, Hay Park gibi Yeşil Kuşak bandının oluşması için ilgili yerlerde dile getirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde Atatürk Kız Lisesi’nin yerine yeni bir okul yaptık ve eski okulu yıkarak, Yeşil Kuşak Projesine dahil ettik. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama ile muallâk gibi görünen ve aslında sonucun belli olan, Yeşil Kuşak kapsamında değerlendirilecek stadyumun ‘Millet Bahçesi’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini bizzat Malatya’nın ismini de Cumhurbaşkanımız zikrederek ifade ettiler. Dolayısıyla bu projenin vücuda getirilmesinde, icraat safhasına dönüştürülmesi ve bu aşamaya kadar bize bu konuda destek olan TOKİ başkanımız olsun, hükümetimizin üyeleri olsun, sayın Başbakanımız ve sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Hakikatin şehrimizin nefes alabileceği, şehrimizin akciğeri olabilecek mekanlar lazım” şeklinde konuştu.

Malatya’da tören yapılacak bir alana da ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Gürkan, “İnşallah bundan sonra bizlere, yerel yöneticilere düşen buradaki sanat okulunun bir an önce yeni yerine taşınarak eski binanın devredilmesi, Yeşil Kuşak kapsamına eklenmesi, Atatürk Kız Lisesi, Stadyum, Battalgazi Belediyesi’nin almış olduğu DSİ binasının yerini alması ve bütüncül anlamda Yeşil Kuşak’a devredilmesi, Ticaret Lisesi ve Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi’ni de alarak orayı büyük bir meydana dönüştürerek şehirdeki törenlerin bu meydanda yapılması noktasında gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlıkla yapmış olduğumuz görüşmede mevcut Milli Eğitim Müdürlüğünü de başka bir yerde yapacağız. Oradaki tescil edilmiş Gazi İlkokulu ile birlikte oranında mütenasip bir meydan yapılması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile birlikte İnönü Stadı ile ilgili durumun netlik kazandığını belirten Başkan Gürkan, “Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı sunuyorum. Aklın yolu birdir. Cumhurbaşkanımıza bunu farklı yerlerde iletmeye gayret ettik. Gerek Devlet Hastanesi’nin yerinin devri noktasında, gerek buranın devri noktasında özellikle 7 Mayıs 2016 tarihindeki Malatya ziyaretinde bizzat sayın Cumhurbaşkanımıza bunu ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızda o topluluğun içerisinde TOKİ Başkanımıza bu konu ile ilgilenin talimatlarını vermişti. Bu konu biraz uzayınca spekülatif haberler ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanımız dün noktayı koydu. Buralar Millet Bahçeleri olacak. Yeşil alan olarak vatandaşımıza terk edilecek Yeşil Alan kapsamında. Bizde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Netice itibariyle önemli olan işin sonucudur. Önemli olan işin yapılması ve gerçekleştirilmesidir. Süreç içerisinde menfi yaklaşımlarda olmuş olabilir” diye konuştu.