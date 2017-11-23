Başkan Gürkan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bu kadim mesleğin mensubu olan öğretmenler geleceğimizin emanet edileceği yeni nesiller yetiştirirken, tarihimizden alacağı değerleri de ileriye taşıyıp Anadolu kültürünü geleceğin emanetçilerinin yüreklerine nakış nakış işleyecektir. Bilhassa bizim kültür ve medeniyetimizde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve önemli sayılmaktadırlar. Bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi görev bilen bir milletiz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ sözü, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olmaktan öte üstlendiği sorumluluğu en iyi özetleyen cümlelerdir. Çağdaş Türkiye’nin mimarı öğretmenlerimiz, ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında hak ettiği yeri alması için verilen mücadelenin en önemli neferleridir. Asımın neslini yetiştirecek olan değerli meslektaşlarım, aynı zamanda Akif’in öğretmen tanımını hep akılda tutmalıdırlar. ‘Muallim diyen olmak gerektir imanlıi edepli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı’. Bu mısralar öğretmenliğin, bu dört özellik olmadan olmayacağını, vazifenin büyük olduğunu göstermektedir. Ülkemizin dönüşüm mimarları olan öğretmenlerimiz Anadolu’nun değerleriyle bu ülkeyi geleceğe taşırken, çağdaş bilimin kazanımlarını kullanma ve onları ileriye götürme geleneğini geliştirerek tam bağımsızlığımızı sağlamış olacaklardır. Gelecek inşamızda Gazi Mustafa Kemal´in bizlere gösterdiği yolda yürürken Mevlana ve Yunus’un hoşgörü ve sevgisi Molla Gürani, Akşemsettin’in deruniliği ve nihayet Hz. Ali´nin ilmi asaleti bizlere birer meşale olacaktır. Bu düşüncelerle Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, kutsal görevlerini aşkla, şevkle ifa eden değerli öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi, şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevi başında bulunan tüm öğretmenlerimize de sağlıklı, mutlu, başarılı bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.