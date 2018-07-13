Başkan Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı

Başkan Gürkan, mesajında, “15 Temmuz gecesi, güçlü bir ülke olan ve tüm dünyanın bu gücü ve başarıyı hayretle seyrettiği ülkemiz, haince bir kalkışma ile karşı karşıya kalmıştır. Milletimiz büyük bir inançla o gece devletinde sembolleştirdiği özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, bedenini adeta siper etmiştir. Yeni bir kurtuluş mücadelesi veren ülkemiz, 15 Temmuzla birlikte devletin milletiyle nasıl bütünleştiğini göstermiştir. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü kırpmayan milletimiz, bu kararlı duruşla zaferin gelişini müjdelemiştir. 15 Temmuz’da olduğu gibi, ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, bugün de, yarın da her türlü saldırı sonrası karşılarında yüce milletimizi bulacaklardır. Şanlı tarihimize baktığımızda, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunanlara milletimiz hiçbir zaman geçit vermemiştir. Hainlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur’ sözünü hatırlatıyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten aziz milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.