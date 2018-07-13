Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 17:23

Başkan Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı

13 Temmuz 2018 17:23


Başkan Gürkan, mesajında, “15 Temmuz gecesi, güçlü bir ülke olan ve tüm dünyanın bu gücü ve başarıyı hayretle seyrettiği ülkemiz, haince bir kalkışma ile karşı karşıya kalmıştır. Milletimiz büyük bir inançla o gece devletinde sembolleştirdiği özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, bedenini adeta siper etmiştir. Yeni bir kurtuluş mücadelesi veren ülkemiz, 15 Temmuzla birlikte devletin milletiyle nasıl bütünleştiğini göstermiştir. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü kırpmayan milletimiz, bu kararlı duruşla zaferin gelişini müjdelemiştir. 15 Temmuz’da olduğu gibi, ülkemiz üzerinde hain emeller peşinde koşanlar, bugün de, yarın da her türlü saldırı sonrası karşılarında yüce milletimizi bulacaklardır. Şanlı tarihimize baktığımızda, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunanlara milletimiz hiçbir zaman geçit vermemiştir. Hainlere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur’ sözünü hatırlatıyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten aziz milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç