Başkan Gürkan’ın 19 Mayıs mesajı

Başkan Gürkan, mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 99. yıldönümünü kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek tüm vatana yayılmıştır. Bu meşale, milletimizin hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlamış, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya da devam etmektedir. İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Bu aziz vatanın bizlere emanet edildiğinin bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi millet olarak hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayretinde olmalıyız. Gençlerimizin umutla parıldayan gözlerinde, coşkuyla çarpan yüreklerinde, Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyoruz. Türkiye’nin müreffeh yarınları için umudumuz, en büyük gücümüz olan gençlerimiz taşıdığı sorumluluğun farkında olarak daha çok çalışmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelidirler. Bu düşüncelerle; milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, vatan ve bayrak uğruna büyük fedakârlıklar göstererek bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.